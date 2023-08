Juiz de Friburgo (RJ) proíbe Glauber Braga de se manifestar; deputado reage

Cesar Fernandes - O juiz titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Friburgo, Sérgio Roberto Emílio Louzada, concedeu hoje (23) tutela de urgência contra o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), solicitada pela Ação Rural da Paróquia de São Sebastião de Lumiar, proibindo a manifestação convocada para o próximo fim de semana em desagravo à deputada Marina do MST (PT-RJ), agredida e impedida de fazer discurso na cidade no último dia 12.

A decisão do magistrado causa perplexidade e espanto por atentar contra a liberdade de reunião e de expressão, ainda mais por fixar multa exorbitante no valor de R$ 1 milhão caso a decisão seja desconsiderada.

Os manifestantes que impediram o discurso da deputada estadual Marina do MST são seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro e reagiram violentamente contra a parlamentar, que discursava no centro do distrito.

Marina do MST foi a deputada estadual mais votada na cidade de Friburgo, a qual pertence o distrito de Lumiar.

O magistrado alegou que “uma minoria de pessoas, não mais do que uma dúzia” tentava fazer “uma plenária do partido frente ao número expressivo de pessoas da região, no ceio de famílias agricultoras” (sic).

Em sua polêmica decisão, o juiz Sérgio Roberto Emílio Louzada ainda alega que é “fato público e notório que uma manifestação promovida e organizada por pessoas que não são sequer moradoras da localidade, convocando lideranças políticas em uma espécie de movimento anunciadamente em desagravo à postura dos moradores locais que não aceitaram

manifestação anterior do mesmo grupo político, ou seja, francamente retaliatório, irá de fato impactar o pequeno distrito de Lumiar que não comporta tal manifestação tal como divulgada”.

Glauber Braga protesta

O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) postou hoje um vídeo em suas redes sociais protestando contra a decisão do juiz de Nova Friburgo que proibiu um ato de solidariedade à deputada Marina do MST (PT-RJ), agredida e impedida de fazer discurso na cidade no último dia 12.

Braga diz que “a decisão é absurda e não pode prevalecer”. Ele vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Rio e ao STF, se for preciso.

E convida para o ato de solidariedade, no domingo, em Lumiar.