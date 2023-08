Leia a íntegra da decisão ricamente ilustrada, com 105 páginas, onde Moraes cita Bolsonaro em 'formação de quadrilha'

'A investigação também identificou a participação relevante de OSMAR CRIVELATTI, assessor do ex-Presidente da República, JAIR BOLSONARO, nos atos para recuperar os itens que compunham o denominado ‘KIT OURO BRANCO’, atuando em conluio com MAURO CESAR CID, MARCELO CAMARA, JAIR BOLSONARO e o advogado FREDERICK WASSEF, com o objetivo de escamotear, das autoridades brasileiras, a evasão e a venda ilícitas dos bens no exterior. Por fim, a investigação também trouxe fortes indícios de queF

REDERICK WASSEF integrou o esquema criminoso, atuando na recuperação do relógio Rolex DAY-DATE, vendido para a loja PRECISION WATCHES. FREDERICK WASSEFviajou para a os Estados Unidos, reavendo o bem no dia 14 de março de 2023. Posteriormente, de forma oculta, no dia 29 de março de 2023, trouxe o relógio para o Brasil, entregando para MAURO

CESAR CID na cidade de São Paulo, para posterior devolução ao Estado brasileiro.'

