Elcio Queiroz garante benefícios e proteção da família após delação premiada

A delação premiada sobre as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes proporcionou alguns benefícios para o ex-policial militar Elcio Queiroz. Embora tenha confessado que dirigia o Cobalt prata durante a emboscada, ele não irá a júri popular, conforme acordo homologado pela Justiça. Além disso, ele será transferido da Penitenciária Federal de Brasília, no Distrito Federal, para um presídio estadual não divulgado.

Como está com a 'cabeça a prêmio' por ter delatado seu comparsa, o também ex-PM Ronnie Lessa, além do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, sua família receberá uma proteção, numa espécie de programa de proteção de testemunhas . Portanto, além dos quatro anos de prisão que já cumpriu, visto que está encarcerado desde 2019, ele deve cumprir mais oito anos em regime fechado, totalizando 12 anos de cadeia.

O criminoso, no entanto, perdeu seu advogado de defesa ao decidir abrir o jogo com a Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Henrique Telles, então representante do acusado, largou o caso ao afirmar que seu cliente fechou acordo de delação premiada sem sua anuência, e por meio de outra advogada. A informação é do g1.

O ex-PM foi convencido a colaborar com a investigação após desconfiar do comparsa. Lessa teria dito a Élcio que não fez pesquisas sobre Marielle, o que se comprovou inverídico. A polícia encontrou rastros de pesquisa e, com a quebra da confiança, Élcio decidiu falar, de acordo com a Polícia Federal. Outro motivo que o levou a colaborar é por ter percebido que o cerco sobre a autoria do crime estava se fechando.

"O convencimento do Élcio (para delatar) foi porque o Ronnie garantiu que não tinha feito pesquisa em Marielle e isso gerou uma desconfiança por parte de Élcio", disse o delegado Jaime Cândido, da Polícia Federal, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (24).

A delação

Na delação, Élcio admitiu que dirigiu o Cobalt prata usado no crime, mas atribuiu a Lessa os disparos que mataram a vereadora e o motorista.

Ele também deu outros detalhes do atentado, como por exemplo:

Ronnie Lessa confessou ter tentado matar Marielle em 2017, três meses antes da derradeira execução;

a placa do carro usado no assassinato foi trocada, e a antiga foi picotada e jogada na linha do trem;

toda a comunicação sobre o crime foi feita pelo aplicativo Confide, que teria três camadas de segurança;



O sargento da PM executado em 2021, Edimilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, intermediou a ordem para matar Marielle;

as despesas com advogado eram pagas pelo ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, que foi preso nesta segunda;

Em 2019, os envolvidos no atentado foram avisados sobre a operação que prendeu Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz.

Amizade longa

Élcio de Queiroz e Ronnie Lessa se conhecem há pelo menos 30 anos. A amizade surgiu depois que Lessa começou a namorar uma amiga de infância de Élcio, quando eram adolescentes. Anos depois, ambos passaram a integrar o Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas não chegaram a trabalhar na mesma equipe.

A amizade de Élcio e Ronnie também se estendia às famílias de ambos. Na deleção, ele compartilhou que Lessa é padrinho de consideração de seu filho, sendo os dois tão próximos que até viajaram juntos para os Estados Unidos.

O relacionamento dos dois foi se solidificando até desmoronar há duas semanas, em 14 de junho, quando Élcio delatou a participação do amigo nos assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes.