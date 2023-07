Alexandre de Moraes depõe à PF sobre suposta hostilidade sofrida na Itália

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prestou depoimento presencialmente à Polícia Federal de São Paulo, nesta segunda-feira (24), sobre as hostilidades sofridas no Aeroporto Internacional de Roma, em 14 de julho. A esposa do magistrado, a advogada Viviane Barci de Moraes, e seus três filhos, incluindo Alexandre Barci, que estava presente no episódio, também falaram à PF.

Os depoimentos foram tomados pelo delegado encarregado do caso, Hiroshi Sakaki, a partir de Brasília, por teleconferência. O superintendente em exercício da PF em São Paulo, delegado Rodrigo Sanfurgo, acompanhou a oitiva.

A PF investiga o empresário Roberto Mantovani, de Santa Bárbara d'Oeste, e a esposa dele, Andrea Mantovani, além do genro do casal, Alex Zanatta. Os suspeitos teriam xingado Moraes de “bandido, comunista e comprado”. O empresário Roberto Mantovani teria inclusive agredido fisicamente o filho do magistrado com um golpe no rosto, quando ele interveio na discussão em defesa do pai. Os acusados negam a agressão.

Os três brasileiros identificados desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã de 15 de julho. Agentes da PF estiveram no local no momento do desembarque. Todos já prestaram depoimento. A PF também realizou mandado de busca e apreensão em duas residências ligadas aos suspeitos. A corporação apura se houve crime contra honra e ameaça.