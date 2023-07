Lava Jato: Dallagnol negociou com os EUA o rateio do dinheiro cobrado da Petrobras

O ex-procurador de Justiça e ex-deputado federal Daltan Dallagnol, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no início de junho por 'fraudar a lei da ficha limpa', segundo entendimento do ministro Benedito Gonçalves, teria negociado com autoridades dos Estados Unidos,na surdina, um acordo para dividir o montante que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por conta de corrupção, no âmbito da Operação Lava Jato.

O acordo teria sido negociado em conversas entre procuradores brasileiros e suíços no aplicativo de mensagens Telegram, em 2016. O conteúdo foi revelado nesta quinta-feira (20) pelos jornalistas Jamil Chade, do UOL, e Leandro Demori, da newsletter A Grande Guerra.

As conversas que demonstram a negociação foram encontradas pela Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Spoofing, que investigou o hackeamento de aplicativos de mensagens de procuradores e do ex-juiz Sergio Moro. Segundo a reportagem, as tratativas não tiveram a participação da Controladoria-Geral da União (CGU), que é responsável por acompanhar esse tipo de situação. Dallagnol se pronunciou nesta sexta afirmando se tratar de "uma nova matéria mentirosa, deturpada, medíocre e preguiçosa".

O contexto

A negociação ocorreu entre procuradores brasileiros e suíços, uma vez que as autoridades de Berna, capital da Suíça, estavam investigando as contas utilizadas para destinar dinheiro provenientes de corrupção. Também foram incluídas nas conversas as autoridades dos Estados Unidos, já que a Justiça americana estava investigando os casos.

Em 29 de janeiro de 2016, sempre de acordo com a apuração dos jornalistas investigativos, Dallagnol disse às autoridades suíças que a Petrobras chegaria a um acordo com o sistema judicial estadunidense para pagar uma multa de 853,2 milhões de dólares a fim de evitar um processo. Um ano antes, Dallagnol recebeu em Curitiba pelo menos 17 agentes americanos sem o conhecimento do Ministério da Justiça, que deveria ter sido informado.

"Meus amigos suíços, acabamos de ter uma reunião introdutória de dois dias com a SEC (Comissão de Valores Mobiliários) dos EUA. Tudo é confidencial, mas eu disse expressamente a eles que estamos muito próximos da Suíça e eles nos autorizaram a compartilhar as discussões da reunião com vocês”, escreveu Dallagnol em um trecho revelado.

Em seguida, o então procurador detalha o que foi tratado na reunião:

“Proteção às testemunhas de cooperação: eles protegerão nossos cooperadores contra penalidades civis ou restituições; Penalidades relativas à Petrobras. O pano de fundo: O DOJ e a SEC aplicarão uma penalidade enorme à Petrobras, e a Petrobras cooperou totalmente com eles. Eles não precisariam de nossa cooperação, mas isso pode facilitar as coisas e, se cooperarmos, entendemos que não causaremos nenhum dano e poderemos trazer algum benefício para a sociedade brasileira, que foi a parte mais prejudicada (e não os investidores dos EUA). Como estávamos preocupados com uma penalidade enorme para a Petrobras, muito maior do que tudo o que recuperamos no Brasil, e preocupados com o fato de que isso poderia prejudicar a imagem de nossa investigação e a saúde financeira da Petrobras, pensamos em uma solução possível, mesmo que não seja simples", completou.

O “DOJ”, ao qual Dallagnol se refere na mensagem, é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Em 2018, a Petrobras fechou um acordo nos Estados Unidos, fazendo com que a companhia pagasse uma multa de 853,2 milhões de dólares para não ser processada. Do total, 80% foi destinado ao Brasil.

Durante as conversas e os encontros, os procuradores da Operação Lava Jato sugeriram às autoridades dos EUA mecanismos para contornar uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu a Justiça americana de ouvir delatores envolvidos em processos da Petrobras. Foi a partir dessas conversas que depois os Estados Unidos conseguiram ouvir Nestor Cerveró e Alberto Youssef, ainda que no Brasil.

Dallagnol chegou a ser alertado em 2016 sobre as conversas e visitas pelo procurador Vladimir Aras, que estava à frente da Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) da Procuradoria-Geral da República (PGR). Deltan respondeu que não seria “conveniente” passar os acordos pelo Executivo.

“A questão não é de conveniência. É de legalidade, Deltan. O tratado tem força de lei federal ordinária e atribui ao MJ a intermediação. Estamos negociando com o Senado um caminho específico para os casos do MPF. Por ora, precisamos observar as regras vigentes”, respondeu Vladimir Aras.