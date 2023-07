Casal que agrediu filho de Alexandre de Moraes diz que houve um 'mal-entendido'

A defesa do casal Roberto Mantovani Filho e Andréa Mantovani, suspeitos de hostilizar Alexandre de Moraes e bater no filho do ministro, na sexta-feira passada (14), no Aeroporto Internacional de Roma, alegou, em nota encaminhada à imprensa neste domingo (16), que a agressão não passou de um "mal-entendido". Disse ainda que "estão convictos da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos".

"Roberto Mantovani Filho e sua esposa lamentam, sinceramente, todo o acontecido, estando convictos da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos. Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréa ao ministro Alexandre de Moraes foram, provavelmente, proferidas por outra pessoa, não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o Ministro”, diz a nota.

Segundo o comunicado, essa "confusão" escalou com ofensas direcionadas ao casal. Nesse momento, segundo a defesa, Roberto teria agido para "conter os ânimos do jovem ofensor" que estaria com Moraes, em relação ao fiho dele, um advogado de 27 anos. O casal pediu desculpas.

"Dessa forma, reiteram que em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças ao min. Alexandre, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio. Mesmo assim, se desculpam pelo mal-entendido havido, externando o veemente respeito que nutrem pelas autoridades públicas, extensivo aos seu familiares”, dizem.

A defesa esclarece ainda que os suspeitos "aguardarão a divulgação da íntegra das imagens eventualmente captadas no aeroporto". Pedem, por fim, isenção na apuração dos fatos.

"Acreditando que serão esclarecedoras do mal entendido havido. Por fim, manifestam acreditar numa apuração isenta, técnica e equilibrada. Inclusive, já assumiram o compromisso de comparecer perante às autoridades investigantes, o que se dará muito em breve, em data já agendada", finaliza o comunicado.

Depoimentos à PF

Roberto e Andréa Mantovani irão depor à Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (18). O advogado dos acusados, Ralph Tórtima Stettinger Filho, disse que o casal foi intimado a prestar depoimento na manhã deste domingo (16), mas relatou ter uma viagem marcada.

Neste domingo, o genro deles, Alex Zanatta Bignotto, que também estava envolvido na confusão, depôs à PF em Piracicaba (SP). Na ocasião, ele também negou que tenha proferido ofensas a Moraes e afirmou que os xingamentos partiram de outras pessoas que se reuniram perto do ministro.

Inquérito

A Polícia Federal já instaurou inquérito para apurar o caso. E pediu ajuda da polícia Italiana, inclusive acesso às imagens das câmeras do aeroporto. Segundo o código penal, os crimes praticados por brasileiros no exterior também podem ficar sujeitos à lei brasileira. Os envolvidos podem responder por agressão, ameaça, injúria e difamação.

A Procuradoria-Geral da República solicitou informações à Polícia Federal e disse que "tomará as medidas cabíveis a respeito do caso". O procurador-geral, Augusto Aras, considera "repulsiva essa agressão, que se agrava, segundo ele, ao atingir a família do ministro".