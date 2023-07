Bolsonaristas xingam Moraes e agridem fisicamente filho do ministro, no aeroporto de Roma

Um grupo de bolsonaristas mais radicais hostilizou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e agrediu seu filho, nesta sexta-feira (14), no aeroporto internacional de Roma, na Itália. A informação é do jornalista Weslley Galzo, do Estadão.

De acordo com a reportagem, o magistrado foi atacado por três brasileiros por volta das 18h45 no horário local, 13h45 em Brasília. Uma mulher, identificada como Andreia, xingou o ministro de “bandido, comunista e comprado”. Os termos costumam ser usados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra integrantes da Suprema Corte.

Moraes estava com a sua família no aeroporto da capital italiana porque voltava de uma palestra que ministrou na Universidade de Siena, uma das mais tradicionais do país.

A Polícia Federal (PF) identificou o segundo suspeito como Roberto Mantovani Filho. Roberto, além das ofensas verbais, teria dado um tapa no rosto do filho do ministro, que interveio na discussão. Um outro homem identificado como Alex Zanatta Bignotto se juntou aos dois agressores disparando palavras de baixo calão. Os dois são empresários de São Paulo.



O Estadão apurou as informações com interlocutores da PF e do Ministério da Justiça. Em razão do ofício, Alexandre de Moraes tem a segurança pessoal, no Brasil e no exterior, garantida por policiais federais e do Supremo Tribunal Federal (STF), mas ele não estava acompanhado pela escolta policial no momento da agressão.

Mantovani, que se descreve no Linkedin como diretor-geral da Helifab Bombas e Acessórios, foi procurado pelo Estadão e disse que não gostaria de comentar o episódio antes de prestar depoimento à PF para não comprometer a sua situação diante das investigações e evitar o que chamou de “revanchismo”.

Todos os agressores desembarcaram na manhã deste sábado no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Eles responderão em liberdade a um inquérito policial por crimes contra a honra e ameaça.