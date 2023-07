Hacker da Lava Jato delatou Zambelli por medo de ser assassinado

O hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por vazar as conversas da Operação Lava Jato, disse que delatou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por medo de morrer em uma queima de arquivo. A informação foi revelada pelo colunista político Octavio Guedes, do g1.

Segundo a coluna, Delgatti teria dito a amigos que, em algum momento, passou a se sentir ameaçado por Zambelli. Em conversa com pessoas próximas, o hacker disse que começou a perceber que a deputada marcava encontros em rodovias e locais ermos, em horários quase de madrugada, e que ele tinha o receio de ser eliminado em uma "queima de arquivo".

Delgatti prestou depoimento à Polícia Federal durante sua prisão, no mês passado. Aos agentes, ele disse que foi pago pela parlamentar para invadir as urnas eletrônicas e as contas de e-mail e whatsapp do ministro Alexandre de Moraes, além de idealizar a ordem de prisão de Moraes em caso de derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. O documento mais tarde foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

O objetivo era desmoralizar a Justiça, o seu sistema de informática e os ministros considerados inimigos do bolsonarismo.

Delgatti foi preso pela primeira vez em 2019. Foi posto em liberdade, mas voltou a ser detido em junho, por descumprir medidas judiciais. Isso porque ele estava proibido de acessar a internet, mas afirmou em entrevista estar cuidando do site e das redes sociais de Zambelli. Na segunda-feira (10), entretanto, a Justiça autorizou sua liberdade provisória.

O que diz Zambelli

A deputada Carla Zambelli afirmou que desconhece e nega os fatos noticiados em relação às declarações de Delgatti.

Já o advogado de Zambelli, Daniel Bialski, informou que pedirá acesso aos autos e, depois de analisados, tomará todas as medidas cabíveis.