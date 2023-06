Acompanhe ao vivo a leitura do voto do relator Benedito Gonçalves, na ação no TSE que pode cassar os direitos políticos de Bolsonaro 'Não é possível fechar os olhos para discursos antidemocráticos com mentiras e discursos violentos', escreveu o ministro

O ministro Benedito Gonçalves, do TSE Reprodução de vídeo