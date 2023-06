Dino anuncia investimento de R$ 270 milhões em segurança pública e construção de dois presídios no RJ

O ministro da Justiça, Flávio Dino, se encontrou nesta segunda-feira (19), com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), além do prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), para a assinatura dos termos de cooperação em combate à violência no estado. A cerimônia ocorreu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras.

Na ocasião, Dino anunciou um investimento de R$ 272 milhões em segurança pública no estado. Dessa quantia, R$ 104 milhões serão destinados para construir duas penitenciárias no RJ, além da criação da Casa da Mulher, um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. Em relação aos presídios, cada unidade terá mil vagas, sendo 800 de média periculosidade e 200 de alta.

Ainda de acordo com o ministro, cerca de R$ 112 milhões disponíveis do Fundo Nacional de Segurança Pública foram usados, neste primeiro momento, na compra de veículos, equipamentos e armas.

São 18 viaturas, quatro viaturas descaracterizadas para uso da inteligência, nove drones, 194 pistolas, 20 armas não letais, kit força nacional, que juntos somam mais de R$ 4 milhões. Além disso, pela primeira vez, agentes da polícia militar do Rio também vão usar capacetes blindados. A parceria entre os governos estadual e federal também vai se estender no combate ao roubo de cargas, com operações integradas com a Polícia Rodoviária Federal.

"Nós precisamos sempre unir os nossos esforços por meio dessas parcerias. Ninguém vai isoladamente conseguir ter a eficiência necessária. Nós temos uma violência estrutural existente na nossa sociedade, como exemplo à violência como a mulher. Nós estamos atuando em todos os eixos possíveis, incluindo a prevenção. O crédito do Rio de Janeiro para a segurança pública é ilimitado", afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública.

Frota da segurança pública do Rio (Foto: Luis Alvarenga/Governo do Rio)

Como parte dos investimentos em Segurança Pública, o ministro anunciou o lançamento de um edital que tem como objeto o chamamento público para que organizações da sociedade civil apresentem propostas de projetos de fomento às diversas manifestações culturais que serão promovidas em 163 municípios do Brasil, sendo 23 do Rio. Esses territórios correspondem a 50% das mortes violentas intencionais no país.



Investigação na compra de blindados



Dino também comentou sobre a investigação do Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da compra de veículos blindados pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo as apurações iniciais, o custo pode passar dos R$ 100 milhões e alguns nunca foram usados.



O responsável pela aquisição foi Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF que é suspeito de comandar fiscalizações “atípicas” no segundo turno das eleições do ano passado, especialmente no Nordeste. Na época em que aprovou a compra dos carros, em 2020, ele era superintendente regional na PRF do Rio.



A empresa que vendeu a maioria dos blindados para a corporação foi a Combat Armor, que tem sede nos EUA e pertence ao norte-americano Daniel Beck, apoiador do ex-presidente Donald Trump. Ele esteve na invasão golpista dos apoiadores de Trump ao Capitólio.

Dos 29 veículos blindados que a empresa forneceu para a Superintendência Regional do Rio, nove estão parados. No total, pelo que consta nos processos de licitação, foram 63 unidades: 12 caveirões e 51 chamados de “caveirinhas”.

"É uma investigação necessária. São compras feitas no passado, antes do nosso governo. Achamos que todas as compras devem ser investigadas. Estamos tanto apoiando que eu dirigi um ofício ao diretor-geral da PRF dando a ele um prazo de 60 dias para que, no término das investigações, as responsabilidades sejam apuradas. Quem comprou? Quem mandou comprar? Apoiamos que investigações do Ministério Público e das polícias, sobre compras, sejam de fato concluídas”, disse.

Marielle Franco

O ministro da Justiça informou ainda que as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes voltaram a ser prioridade. Ele afirmou que o governo tem feito reuniões a cada 15 dias para debater detalhes das investigações e que a Polícia Federal tem trabalhado com uma equipe exclusiva.

“A Polícia Federal tem trabalhado muito nesse caso. É uma prioridade do nosso governo. Acreditamos que, apesar de cinco anos decorridos, em que houve uma série de embaraços, nós vamos conseguir avançar. A Polícia Federal está trabalhando com uma equipe exclusiva para este caso”, concluiu.