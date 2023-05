Tacla Duran diz que TRF-4 desobedecia a autoridade do STF com 'rodízio de relatores suspeitos e impedidos'

Caroline Stefani - O advogado Rodrigo Tacla Duran afirmou nesta terça-feira (23) que os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) desobedeceram a autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Na condição de advogado, tenho entendimento de que a importante decisão do ministro Dias Toffoli faz valer a autoridade da Suprema Corte, que vinha sendo desobedecida pelo TRF-4 em um rodízio de relatores suspeitos e impedidos, os desembargadores Malucelli e Loraci Flores”, disse Tacla Duran à âncora da CNN Brasil, Daniela Lima.

“Inevitavelmente essas questões de desobediência em razão da parcialidade desses magistrados serão oportunamente apreciadas pelo supremo e pelo CNJ”, acrescentou.

A declaração ocorreu após o ministro Dias Toffoli determinar que o TRF-4 enviasse à Corte cópias na íntegra de duas ações penais, recursos e outros procedimentos envolvendo o advogado em casos da Lava Jato.

“Verifico que, aparentemente, a determinação de suspensão dos feitos não foi respeitada, mesmo durante o período em que o Ministro Ricardo Lewandoswki oficiava como relator do feito”, escreveu o ministro em sua decisão. (com Diário do Centro do Mundo)