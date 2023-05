Juiz concede a Palocci acesso a diálogos da 'vaza jato' que envolvem seu nome

Danilo Vital - O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil Antonio Palocci obteve acesso a todos os diálogos entre procuradores da "lava jato" e o ex-juiz Sergio Moro, atualmente senador, captados por hackers e apreendidos pela Polícia Federal no curso da chamada operação "spoofing".

O acesso foi autorizado pelo juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, nos autos de um inquérito inaugurado pela PF para descobrir os mandantes da invasão digital, e que tinha como um dos alvos exatamente Palocci.

As testemunhas arroladas não foram capazes de comprovar o envolvimento do ex-ministro no caso. A pedido da defesa e com a concordância do Ministério Público Federal, o procedimento foi arquivado, mas não sem que antes fosse fornecido à defesa de Palocci o acesso a todo o material.

Não há conversas diretamente entre o ex-ministro e os procuradores lavajatistas, mas seu nome foi citado diversas vezes. Parte do material já viu a luz do dia na esteira da série "vaza jato", inaugurada pelo site The Intercept, com reportagens sobre os diálogos entre as autoridades.

Sabe-se que os membros da "lava jato" agiram para forçar Palocci a firmar acordo de colaboração premiada e que Moro tinha interesse em que isso ocorresse, apesar de não poder participar das negociações.

A delação acabou fechada pela Polícia Federal, o que permitiu que Moro levantasse o sigilo de uma parte do conteúdo para influenciar diretamente as eleições presidenciais de 2018, conforme até mesmo os procuradores lavajatistas admitiram.

Essa delação vem sendo contestada por diferentes fontes. Palocci teria uma audiência com o atual juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Appio, para tratar do acordo firmado com a PF, mas o encontro foi cancelado por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.