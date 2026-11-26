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Publicado em 26/11/2026 às 19:30

Alterado em 26/11/2026 às 22:01

Se os opositores do bolsonarismo apelidaram os simpatizantes do ex presidente de "gado", a alcunha deu certo. Pelo menos para os banqueiros da Faria Lima : na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, a empresária Mônica Marchett, faz luxuoso leilão de gado da raça Nelore, com os exemplares da raça sendo exibidos no palco do Teatro B32.

Mônica é grande criadora da e referência da genética da raça no Brasil.

Os exemplares do gado a venda estarão no teatro, fato inusitado neste tipo de evento.

Os lances em geral são altos, devido à qualidade genética, o que atrai os compradores/ criadores.

O Teatro B32 fica na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732.



Teatro B32 Foto: reprodução