A notícia de que o governador "eleito" Douglas Ruas vai nomear um paranaense "censor de livros", da extrema direita, como secretário da Educação do estado, caiu como uma bomba na liderança dos estudantes de Direito da Universidade Federal Fluminense, os mesmos que definiram o ritmo do segundo turno da eleição presidencial em favor de Lula, despertando a "ira" da turma, que vem se organizando para voltar às ruas contra o bolsonarista que ainda periga não assumir o cargo, com as ações que tramitam no TSE e STF debatendo a questão da anulação da candidatura do ex-governador boquirroto Antony Garotinho.







Os primeiros registros da manifestação inaugural dos alunos da UFF (Direito) nas ruas do bairro do Ingá, em Niterói. Agitação que definiu o ritmo do segundo turno da campanha presidencial da esquerda em 2026 Imagem: reprodução da internet





Escolhido pelo governador eleito Douglas Ruas (PL) para comandar a Secretaria de Educação do Rio, Anderfábio Oliveira dos Santos já esteve no centro de uma polêmica nacional envolvendo o recolhimento de livros em escolas públicas. O episódio ganhou destaque por envolver uma obra premiada e por levantar questionamentos sobre censura e direitos culturais.

O caso aconteceu em março de 2024, quando Anderfábio ocupava a Diretoria de Educação do estado do Paraná. Na ocasião, ele assinou um ofício determinando o recolhimento dos exemplares de “O avesso da pele”, romance de Jeferson Tenório vencedor do Prêmio Jabuti de 2021, que aborda temas como racismo e violência policial.

Representação ao Ministério Público Federal

A medida foi duramente criticada por professores, escritores e parlamentares, que apontaram censura na decisão. A federação PSOL-Rede levou o caso ao Ministério Público Federal e pediu investigação sobre a atuação de Anderfábio, do então secretário de Educação Roni Miranda e do governador Ratinho Junior (PSD).

A representação, apresentada em 6 de março de 2024, foi assinada por nomes como Erika Hilton, Pastor Henrique Vieira, Chico Alencar, Glauber Braga, Talíria Petrone e Tarcísio Motta. O grupo pediu apuração sobre possíveis violações à legislação educacional e aos direitos culturais, diante do recolhimento da obra em escolas públicas do estado.

O que o governo do Paraná alegou

Na época, a Secretaria de Educação do Paraná afirmou que a retirada dos livros fazia parte de uma análise pedagógica da obra. O argumento foi de que alguns trechos apresentariam conteúdo considerado inadequado para menores de 18 anos, justificando a revisão do material disponível nas escolas.

Em abril daquele ano, após a avaliação, o governo paranaense autorizou o retorno dos exemplares às unidades de ensino. Ainda assim, passou a recomendar o livro para o público adulto e para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), encerrando a controvérsia sem que a obra fosse totalmente banida das escolas.

Pelo sim, pelo não, o "governador", conhecido pela generosidade de suas protuberâncias auditivas, já tem sido aconselhado a ouvir do clamor dos universitários. (reportagem ampliada com informações do site 'Tempo Real RJ')