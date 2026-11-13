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Publicado em 13/11/2026 Ã s 11:35

Em tristes tempos de invasão da privacidade do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, merece destaque a celebração, sábado, 14 de novembro, em Campo Grande (Mato Grosso do Sul), dos 90 anos de Victor Cabrera Eugênio, o único ex-assessor vivo do ex-presidente Jânio Quadros. Ambos são matogrossenses, de antes da divisão de 1977.

Um homem discreto

A discrição fez de Victor Eugênio uma das figuras públicas mais respeitadas do MS. Foi Secretário Municipal da Prefeitura de Campo Grande e Secretário de Estado diversas vezes. Vereador na Câmara de Campo Grande, presidiu Associação dos Vereadores do MS.

Secretário particular do ex-presidente Quadros por décadas, Victor esteve ao lado de Jânio nos principais momentos de sua vida pública. Em 1968, quando de seu confinamento na cidade de Corumbá-MS, Jânio Quadros teve em Victor Eugênio seu principal interlocutor. Incansável, acompanhou o chefe por todos os embates políticos que teve.

Unidos pelo batismo

A proximidade do casal Victor Eugênio e Floria era tamanha que Jânio Quadros e dona Eloá batizaram Victor Eugênio Filho, caçula do casal.

Ninguém melhor que Victor Eugênio para conhecer o homem público Jânio Quadros. Nascidos em Campo Grande, caminharam juntos por uma vida, incluindo a prefeitura de São Paulo (1986-1988). Victor Eugênio e Jânio Quadros são exemplos de um tempo que não volta mais.







Victor Eugênio Filho e seu pai Victor Eugênio Foto: reprodução







Victor Eugênio e Floria, com Dona Eloá e Jânio Quadros, batizando Victor Eugênio Filho em São Paulo Foto: reprodução





IAB pede revisão de medalha a Eduarda Campopiano

O Instituto dos Advogados do Brasil (IAB), presidido pela advogada Rita Cortez, apresentou nesta quinta-feira, 12 de novembro, à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, pedido de revisão da concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita por São Paulo, Eduarda Campopiano.

Ela se apresenta como "a maior inimiga das feministas de São Paulo".

Homenagem vira afronta

Na moção apresentada pela presidenta da Comissão de Direitos da Mulher do IAB, advogada Cláudia Coelho Jansen, ela argumenta que as posições políticas retrógradas da vereadora de Praia Grande, eleita para a Alesp pelo PL, são uma afronta aos ideais libertários e feministas de Chiquinha Gonzaga, a patrona da comenda.

Os proponentes da medalha

A concessão da honraria foi aprovada em sessão da Câmara Municipal dia 10 de novembro, por iniciativa da vereadora Alana Passos (PL) e endossada pelos colegas de partido Fernando Armelau e Marcos Dias, com apoio de Leniel Borel (PP).