Delegados da PF afastados do caso Master por Andrei não teriam citado o 'terrivelmente evangélico' em relatório pedido por Fachin

A direção da corporação atribui a decisão à quebra de confiança na condução interna dos documentos

Publicado em 12/11/2026 às 17:33

Delegados afastados de funções de chefia no caso Banco Master teriam descumprido um acordo firmado com a cúpula da Polícia Federal para discutir relatórios que mencionavam ministros do Supremo Tribunal Federal. A explicação foi dada pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, ao Ministério da Justiça, segundo reportagem publicada pela Folha de S.Paulo.

De acordo com a apuração, os documentos foram inseridos no Sistema Eletrônico de Informações antes da reunião prevista com os superiores. A direção da PF interpretou a atitude como uma quebra de confiança, o que levou ao afastamento dos investigadores de cargos de gestão.

Quem apareceu nos relatórios

Os materiais citavam diretamente Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. Outros nomes também apareceram em documentos apreendidos durante as investigações sobre o banqueiro Daniel Vorcaro, ampliando a relevância do caso dentro da corporação.

Segundo a reportagem, entre os ministros que ficaram fora dos relatórios iniciais estavam André Mendonça, Luiz Fux e Gilmar Mendes. A ausência desses nomes ajudou a alimentar questionamentos sobre o conteúdo e a forma como o material foi organizado internamente.

Repercussão no Ministério da Justiça e no Senado

Andrei Rodrigues informou o caso ao ministro Wellington César Lima e Silva, que pediu esclarecimentos para embasar sua participação em uma audiência no Senado marcada para a próxima quarta-feira. Até o momento, a explicação ainda não havia sido formalizada em resposta ao Ministério da Justiça.

A controvérsia ultrapassou o campo administrativo e passou a envolver também tensão institucional. A forma como os relatórios foram tratados dentro da PF e a presença de ministros do Supremo no material tornam o episódio mais sensível no cenário político e jurídico. (reportagem ampliada com informações da Revista Fórum)