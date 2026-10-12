PT acusa TSE de Nunes Marques e Mendonça de diminuir quantidade de urnas, quando deveria tê-las aumentado

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Publicado em 12/10/2026 às 09:21

Alterado em 12/10/2026 às 09:38

Concentração do PT na Av. Paulista com Lula, nesse domingo, reuniu uma multidão por mais de 10 quarteirões Foto: Ricardo Stuckert

O TSE tem sido acusado (por petistas) de diminuir o número de urnas nas seções eleitorais, o que acarretou na formação de filas quilométricas e na consequente desistência de muitos eleitores, sendo a maior parte idosos.

Na eleição de 2021, o TSE distribuiu 500.341 urnas país afora; este ano, apenas 499.248, uma diminuição de 1.093 terminais de votação, tendo o eleitorado brasileiro aumentado de 156.454.011 em 2021 para 158,7 milhões de eleitores em 2026, ou seja, 2,3 milhões a mais; seria necessário acrescer 6 mil urnas, e não a diminuição.





Alckmin: abstenção é o desafio central da campanha no segundo turno

O vice-presidente da República Geraldo Alckmin afirmou que a principal tarefa da campanha pela reeleição de Lula no segundo turno é convencer eleitores que não compareceram à votação inicial a irem às urnas. Para ele, o volume de abstenções no país supera com folga a diferença de votos que separou os candidatos na primeira etapa, o que torna a mobilização um fator central para a disputa.

Em entrevista após participar de um ato do movimento Judias e Judeus pela Democracia, em São Paulo, Alckmin disse que a estratégia será ampliar o diálogo com o eleitorado e reforçar o chamado ao voto. Ele também participou da sabatina Evangélicos com Lula e manteve agenda com diferentes comunidades religiosas.

Campanhas levam disputa ao TSE

A reta final do segundo turno tem sido marcada por uma escalada de ações judiciais entre as campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro. As representações incluem pedidos de remoção de conteúdos, acusações de desinformação, questionamentos a plataformas digitais e tentativas de cassação de chapas.

Entre os episódios recentes, a campanha de Flávio pediu a derrubada de um canal no WhatsApp associado a apoiadores de Lula. Houve decisão inicial de suspensão, depois revertida provisoriamente, enquanto a Corte aguarda análise definitiva. O PT, por sua vez, questiona a Meta alegando restrições indevidas de alcance e impulsionamento, além de defender haver seletividade algorítmica.

TSE reforça controle sobre propaganda e redes

O tribunal também passou a agir em outras frentes. Houve determinações para retirar peças de campanha consideradas sem base factual mínima e ordens para excluir publicações produzidas com inteligência artificial que associavam adversários a organizações criminosas. Em paralelo, a Corte ampliou a estrutura de julgamento e passou a realizar mais sessões virtuais para tratar dos casos ligados à propaganda eleitoral.

A ofensiva jurídica inclui ainda novas representações contra adversários e pedidos de preservação de dados sobre moderação, anúncios e métricas. A tendência é que o TSE siga concentrando parte importante da disputa política na avaliação do conteúdo que circula nas redes até a definição do pleito.

Bolsonaro teve sintomas respiratórios, diz boletim

Jair Bolsonaro apresentou taquicardia e dificuldade para respirar na última semana. Segundo boletim médico enviado ao Supremo Tribunal Federal, os sintomas foram passageiros, com melhora espontânea e sem nova recorrência.

O relatório afirma que o ex-presidente está clinicamente estável, mas lida com efeitos colaterais de medicamentos, como desequilíbrio e sonolência diurna. Também são mencionados dieta de baixo teor de acidez e pouco sal, além de cuidados preventivos para reduzir quedas e refluxo gastroesofágico. (notícias ampliadas com informações das agências Estado e Sputnik Brasil)