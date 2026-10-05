Filho de Garotinho será secretário de Ruas: o preço da facada de Bolinha em Eduardo Paes

Além da titularidade de uma "pasta relevante", como citou a fonte do JB, o ex-governador terá "uma penca de cargos no segundo escalão" na nova administração

Publicado em 05/10/2026 às 19:05

Alterado em 05/10/2026 às 19:09

A negociação para que Garotinho desistisse do recurso no TSE e abrisse caminho à posse de Douglas Ruas no comando do Palácio Guanabara começou ainda nesse domingo à noite (4), e envolveu até o candidato a presidente Flavio Bolsonaro.

Garotinho, refratário à "máfia da Alerj", na qual mirou com impropérios durante toda campanha, resolveu aderir ao "submundo", pelo que fica claro, quando lhe foi oferecida uma secretaria de Estado para seu filho, Wladimir Garotinho, ex-prefeito de Campos, eleito deputado federal, no próximo governo.

Mas o rapaz, que mira seguir os passos dos pais rumo ao governo do Rio, ainda não decidiu sobre se vai assumir cargo no Executivo fluminense no momento, porque deseja passar uma temporada como parlamentar em Brasília. Caso defina por este destino, a vaga no primeiro escalão, porém, continuaria garantida para quem o "Bolinha" (apelido do ex-governador) queira indicar.

Fonte deste Informe crava que, no entanto, "nada é certo": depois da desistência do recurso, ninguém garante que o Ruas "cumprirá a palavra".

Desconfiado e hipocondríaco, "Garotinho não confia nem na própria sombra", diz a fonte.

Quem viver, verá.