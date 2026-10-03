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Publicado em 03/10/2026 Ã s 10:01

Alterado em 03/10/2026 Ã s 10:01

Todos vimos, ao vivo e em cores, na própria TV Globo e na Globonews, assim como no G1 e sites das Organizações Globo, o desespero dos âncoras e analistas globais em reagir às "interferências" dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal que levaram ao cancelamento do debate, quinta-feira à noite, 1º de outubro, após a desistência de Flávio Bolsonaro em cima da hora.

Um empresário que controla uma afiliada da Globo no Sudeste relata ter sido insano o trabalho dos departamentos comerciais das centenas de emissoras vinculadas à Rede Globo, em todo o país (que contam com milhares de retransmissoras), para explicar o fato às empresas e prefeituras que reservaram anúncios para os intervalos do debate, e tentar convencer os clientes a manter os mesmos anúncios com a exibição da novela "Quem Ama Cuida".

A novela tem mais Ibope

Ele contou um caso curioso. Ao explicar o imprevisto para o secretário de Comunicação de uma prefeitura na área de atuação da emissora, e tentar convencê-lo que o anúncio teria mais visibilidade com a novela – sem o foco político almejado –, o responsável pela secretaria mandou cortar o anúncio. Situações semelhantes ocorreram pelo país afora.

Quem ama cuida

Mas o empresário, nessa sexta-feira (2), conseguiu falar com o prefeito, explicou a situação, e lembrou que a prefeitura "estava com crédito". O cuidado com o cliente rendeu a exibição do anúncio no intervalo do capítulo da novela exibido sexta-feira.

Uma 'correria danada'

Lula já tinha desistido de véspera, por suspeitar que cairia numa cilada, alvejado por quatro adversários e com pouco tempo para contestação. E Flávio, sabedor de que a emissora deixaria o púlpito de Lula vazio, ensaiou a tarde inteira para bater num presidente sem direito de resposta.

Pânico na TV

Mas a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir o púlpito vazio de Lula, para uma encenação de Flávio Bolsonaro nos moldes do "Padre Kelmon", tirou o palco do senador. Flávio entrou em pânico ao saber que o TSE tinha autorizado a presença do candidato do Missão, Renan Santos, que prometia bater no candidato do PL.

Desmaio ao vivo

Quando concorreu à prefeitura do Rio, em agosto de 2016, pelo PP, Flávio Bolsonaro desmaiou nos braços do candidato Carlos Osório, em pleno debate da Band.

Para evitar novo vexame ou ser apertado por Renan Santos, o senador desistiu, a menos de uma hora do debate. O transtorno para a Globo, que investiu quatro meses na programação do evento, foi enorme.

A conta do desgaste com os anunciantes ainda não chegou.