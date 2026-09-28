Ricardo Salles 'da boiada' desiste de disputar cadeira no Senado por São Paulo

Deputado anunciou a retirada da disputa ao lado de Tarcísio de Freitas em meio à reorganização da direita paulista

Publicado em 28/09/2026 às 14:26

Alterado em 28/09/2026 às 14:29

Ricardo Salles desistiu da candidatura ao Senado por São Paulo e anunciou a decisão ao lado do governador Tarcísio de Freitas, em um ato com jornalistas nesta segunda-feira, 28. A retirada da disputa reorganiza o cenário eleitoral na base da direita paulista e reforça os nomes apoiados por Tarcísio.

Segundo o governador, a saída de Salles representa um movimento de soma e não de divisão. Ao lado de Guilherme Derrite e André do Prado, Tarcísio disse que o objetivo agora é concentrar forças para conquistar duas vagas no Senado e evitar dispersão de votos entre aliados do mesmo campo político.

Pressão por voto útil e queda nas pesquisas

A desistência ocorre em meio à pressão por voto útil em favor de André do Prado e após uma sequência de pesquisas desfavoráveis a Salles. Na última sondagem do Datafolha, divulgada no dia 24, o deputado aparecia em quinto lugar, com 4% das intenções de voto, atrás de nomes melhor posicionados na disputa.

O cenário também foi influenciado pela disputa interna no bolsonarismo. Salles vinha fazendo uma campanha marcada por críticas a André do Prado e ao PL, enquanto parte da militância defendia uma candidatura mais alinhada ideologicamente e menos vinculada à direção partidária.

Articulação política e impacto na direita paulista

Ao justificar sua decisão, Salles afirmou que o momento político do país exige deixar diferenças pessoais e ideológicas em segundo plano diante do que considera um risco maior para o Brasil. Ele disse que a possível vitória de Lula tornou necessária uma reavaliação da estratégia eleitoral da direita.

A movimentação contou com articulação direta de Tarcísio, preocupado com a fragmentação do campo conservador e com a possibilidade de a divisão favorecer candidaturas da esquerda. O prefeito Ricardo Nunes classificou a decisão de Salles como um gesto de grandeza, dizendo que ela evita a dispersão de votos. A saída do deputado, portanto, muda o tabuleiro da disputa e fortalece a estratégia de unificação entre os aliados do governador em São Paulo. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)