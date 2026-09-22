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Publicado em 22/09/2026 Ã s 20:15

Alterado em 22/09/2026 Ã s 20:15

A frase dita hoje pelo presidente Lula na ONU, como um libelo à defesa da soberania do Brasil, é capa do livro escrito em 2019 pelo economista Paulo Nogueira Batista Jr, colaborador do JORNAL DO BRASIL.

Fã de Nelson Rodrigues e tricolor como o cronista, PNB Jr, repisa no livro que narra “as vicissitudes de um economista brasileiro no FMI e no Banco dos Brics”, a reação ao complexo de “vira-lata” explorado pelo cronista e dramaturgo quando o Brasil foi Campeão do Mundo de futebol, em 1958, na Suécia, e depois, no Chile, em 1962.

A porcaria de Vorcaro

Personagem oculto central da retomada do julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, amanhã, dia 23, sobre o envolvimento do liquidado Banco Master pelo Banco Central, em 18 de novembro de 2025, Daniel Vorcaro não fez grossa a porcaria à toa, ao tentar aliciar políticos, juízes do STF e do Tribunal Superior de Justiça (STJ) e demais tribunais federais, estaduais e do Distrito Federal.

O esquema de Vorcaro

Onde houvesse a possibilidade de uma das inúmeras maracutais do Banco Master acabar em Tribunal, Vorcaro se antecipava para conquistar juízes aliados.

Primeiro, usou o aval do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para captar recursos fáceis. Depois, com aplicações, cheirando a suborno, de fundos de pensão de governos estaduais e prefeituras apadrinhadas por políticos amigos (há quem diga que amealhou mais de R$ 60 bilhões), tentou multiplicar por dois ou três vezes o capital, investindo em títulos precatórios e papéis de fundos sem liquidez.

Só que para tudo dar certo na venda do Master ao BRB, banco do DF, vetada em setembro de 2025 pelo Banco Central, precisava que a autenticidade dos precatórios que tentou usar como moeda de troca (de governos estaduais, prefeituras e governo federal) fosse reconhecida. Nada melhor do que se aproximar de juízes da Suprema Corte.

Lama para todo o lado

A lama, que já respingara em Dias Tofolli, na compra do Resort Tayayá, e no ministro Alexandre de Moraes, ao contratar o escritório da mulher Viviane Barci, agora se espalha no ministro Kassio Nunes Marques e no seu filho, o jovem advogado Kevin Nunes, no ministro Luiz Fux, pelas relações de Vorcaro com o escritório do filho, Rodrigo Fux, sediado na Rua Barão da Torre, 368, em Ipanema.

A última lama caiu no colo do ministro-relator do Caso Master, André Mendonça, pelas doações ao seu instituto Iter. Sem contar a estranha demora de fazer andar o inquérito da PGR sobre a entrega dos R$ 134 milhões pedidos por Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro para bancar o filme “Dark horse”.

O Epstein brasileiro

Não vou nem falar da incrível semelhança de métodos mafiosos de Daniel Vorcaro, de usar mulheres para seduzir autoridades, como as orgias organizadas em Nova Iorque pelo ex-financista Jeffrey Epstein.

Preso, Spstein que tinha o jovem empresário Donald D. Trump entre a lista de amigos e clientes das festinhas com “starlets” e prostitutas, se suicidou na prisão, em Nova Iorque, no começo do segundo governo Trump.

Preso desde janeiro, no caso de Daniel Vorcaro houve também um suicídio, na cadeia da Polícia Federal, em Belo Horisonte. A vítima foi Luiz Felippe Mourão, conhecido como “sicário”, que comandava a pequena máfia de Vorcaro para intimidar quem contrariava seus interesses.

Na Itália, Vorcaro era Porcaro

Meu amigo Romildo Guerrante, colega do JORNAL DO BRASIL, também de ascendência italiana, publicou ontem delicioso texto que ajuda a compreender o ambiente de pocilga no qual o dono do Master transformou Brasília.

“De nada adiantou a canseira do Seu Serafim Porcaro, avô de Daniel Vorcaro, quando optou na chegada ao Brasil, no final do século 19, por transformar o Porcaro original de sua família da pequena comuna de Rovito, Calábria, em Vorcaro”.

“Soaria melhor e não sujeitaria a família a constrangimentos com o significado do sobrenome original do dialeto calabrês. Criador de porcos – uma ocupação digna como qualquer outra, mas que poderia ser associada a chiqueiro e sua carga malcheirosa”.

“Passaram-se anos e o neto Daniel, no curso da vida, preparou-se para ganhar muito dinheiro, beneficiando os que estivessem ao seu redor e o ajudassem na tarefa. E tanto fez que chegou ao centro do poder”.

Sem freios, diz Romildo Guerrante: “contaminou o país inteiro com a transformação em lama até mesmo o honesto dinheiro de pensionistas de fundos previdenciários”.

Memória dos antepassados

Segundo Guerrante, “Vorcaro e seus cúmplices, na grande aventura do enriquecimento, deixaram para trás na memória dos seus antepassados os Nerello e mesmo os Magloocco das encostas do Monte Sila, passando a degustar os preciosos Sassicaia, que valem uma vinícola inteira da pequena comunidade em que se originou a família, nos arrabaldes de Cosenza”.