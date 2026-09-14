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Moraes quer colegiado com acesso integral a autos antes de julgamento; Mendonça resiste

Solicitação ocorre às vésperas da sessão extraordinária do plenário e pode influenciar a análise de peças sigilosas ligadas à Operação Compliance Zero.

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Publicado em 14/09/2026 às 08:45

Alterado em 14/09/2026 às 08:45

O ministro Alexandre de Moraes Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes solicitou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o levantamento do sigilo da PET 15.645 e a liberação dos autos para todos os ministros antes do julgamento da PET 16.662, marcado para essa terça-feira (15), às 10h.

A medida busca assegurar que o colegiado tenha acesso aos elementos considerados essenciais para a análise do caso, que está ligado à Operação Compliance Zero e às investigações envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro.

Fachin convocou sessão extraordinária do Plenário em 9 de setembro de 2026 para examinar a PET 16.662. Na mesma data, o STF informou que o presidente da Corte adotou providências em procedimentos relacionados a investigações que envolvem autoridades com foro no tribunal.

Disputa envolve peças sigilosas

O caso ganhou novo capítulo após decisões recentes do STF sobre o compartilhamento e a tramitação de provas em petições conexas. O ponto central da discussão é o acesso a peças sigilosas, incluindo dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro e materiais relacionados à investigação da Polícia Federal.

A PET 15.645 e a PET 16.662 fazem parte do conjunto de procedimentos associados ao Banco Master e à Operação Compliance Zero, investigação que apura supostas fraudes financeiras e desdobramentos ligados a Daniel Vorcaro.

Nos últimos meses, o STF já tomou decisões relacionadas ao caso, incluindo a autorização de novas diligências, a manutenção de prisões e a abertura de investigação sobre o vazamento de mensagens extraídas do celular do banqueiro.

Linha do tempo do caso

  • 14/01/2026 — O STF autoriza novas diligências em investigação sobre fraudes no Banco Master.
  • 04/03/2026 — A Corte determina a prisão de Daniel Vorcaro e de outros investigados.
  • 06/03/2026 — O STF abre inquérito para apurar vazamento de mensagens do celular de Vorcaro.
  • 16/06/2026 — A Segunda Turma confirma prisão preventiva de parentes de Vorcaro.
  • 28/07/2026 — André Mendonça autoriza rastreamento de bens de Vorcaro no exterior.
  • 09/09/2026 — Fachin convoca sessão extraordinária para 15/09/2026.
  • 13/09/2026 — Moraes pede o levantamento do sigilo da PET 15.645.
  • 15/09/2026 — O Plenário do STF julga a PET 16.662.

O que ainda está em aberto

Permanecem pendentes esclarecimentos sobre a composição exata dos autos que serão disponibilizados aos ministros e sobre eventual impacto no cronograma do julgamento.

A eventual liberação integral dos documentos pode ser decisiva para a análise do Plenário, sobretudo diante da sensibilidade das provas ligadas ao Banco Master, à Operação Compliance Zero e ao uso de dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro.

Contexto do julgamento no STF

A disputa interna no Supremo ocorre em meio a decisões anteriores da Corte no mesmo caso e à pressão por transparência entre os gabinetes. A definição sobre o sigilo da PET 15.645, caso acolhida por Fachin, tende a orientar os próximos passos do julgamento da PET 16.662 e de outras petições conexas.

Na manhã desta segunda-feira (14), parecer da PGR chegou ao ministro Fachin com a solicitação - contrariando André Mendonça - de que todos os dados do processo precisam ser abertos aos ministros antes da sessão dessa terça. Inclusive um capítulo importantíssimo, que trata da rede de pagamentos de Vorcaro, o que o "terrivelmente evangélico" mantém sob sete chaves.

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