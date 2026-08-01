Fundo Opportunity, de Daniel Dantas, anda elevando ofertas por imÃ³veis no bairro da elite carioca

Publicado em 01/08/2026 Ã s 11:50

Opportunity quer comprar, alÃ©m da loja na esquina movimentada, todos os apartamentos do prÃ©dio em cima, para erguer no local mais um espigÃ£o Foto: Informe JB

A “notícia” do fechamento de um dos mais tradicionais estabelecimentos de Ipanema, o mercado Kicarnes, há sete décadas na Rua Visconde de Pirajá 65, esquina de Garcia D’Ávila, comoveu frequentadores de bares e até os fiéis da Igreja Nossa Senhora da Paz.

Com o nome fantasia de “Açougue São Paulo”, dono do CNPJ original, o mercado mantém açougue, padaria e vende quase tudo, em pequena escala, que também oferece o gigante Zona Sul, a 100 metros dali. Graças à simpatia e à informalidade das mesas para café, lanches e almoços na calçada (movimentada com o telão na Copa do Mundo), o Kicarnes é o xodó do bairro. Daí a comoção.

Efeito do 'Reviver Centro'

Falava-se em mais uma temida investida dos “tycons” do mercado imobiliário: o Fundo Opportunity e a construtora Mozak, que têm aproveitado os incentivos do “Reviver Centro” da Prefeitura para, em troca de “retrofits” em prédios vazios no centro, conseguir o direito de erguer prédios de até 20 andares no bairro da Garota de Ipanema.

A febre foi seguida pelas construtoras Safira e Belassiano. A dupla compra prédios residenciais até cinco andares, como na Garcia, esquina com Redentor, pagando caro a cada morador, para demolí-los e construir o dobro ou até quatro vezes mais de andares.

Uma das investidas foi no prédio de quatro andares da Vieira Souto, 432, entre Maria Quitéria e Joana Angélica.

Zezinho explica

Quase vizinho da Garcia D’ávila, fui conferir a “notícia” com o incansável sócio Zezinho, o português de Braga José de Souza, que esclareceu tudo.

De fato, a família recebeu proposta do Fundo Imobiliário Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, instalado há três anos no 14º andar do Forum de Ipanema, no coração do bairro, de onde esquadrinha as oportunidades de negócio.

Alvo fica entre Vinícius e Farme

Mas oferta foi para a filial da Visconde de Pirajá, 224, entre Vinícius e Farme de Amoedo, ao lado do Bradesco. Além da loja, de pouco menos de 100 metros quadrados, o Opportunity quer comprar um dos apartamentos da família.

O fundo, que é grande investidor no Centro e já arrematou dois imóveis no prédio de quatro andares, quer comprar tudo para demolir e reconstruir algo com até 20 andares.

Além de dinheiro à vista, o Opportuniy oferece, como parte de pagamento, uma futura loja no térreo com área pelo menos 50% maior que a atual.

O fundo está fazendo muita pressão, elevando as ofertas. O negócio pode ser fechado ainda este ano. As obras durariam pelo menos três anos, entre a demolição e a construção.