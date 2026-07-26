Com Lula não tem fanfarrão. Itamaraty convoca embaixador após ataques de Milei a Lula e Moraes

Governo brasileiro reagiu a declarações do presidente argentino feitas em evento político no Brasil

Publicado em 26/07/2026 às 14:09

Alterado em 26/07/2026 às 17:49

O Itamaraty convocou neste domingo, 26, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, para tratar das críticas do presidente argentino, Javier Milei, a Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A decisão foi tomada na madrugada, assim que o chanceler Mauro Vieira foi informado do conteúdo do discurso feito no sábado, 25.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a medida representa um protesto diplomático formal de alta gravidade. Após a convocação, o embaixador pode retornar ao posto ou permanecer mais tempo no Brasil, a depender da avaliação do governo. Até o momento, ainda não há definição oficial sobre os efeitos práticos da crise nas relações bilaterais.

O discurso de Javier Milei no Brasil

Milei discursou na Convenção Nacional do Partido Liberal ao lado do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Em cerca de meia hora, chamou Lula de “presidiário”, descreveu Moraes como “lixo careca” e afirmou que Jair Bolsonaro foi preso injustamente. Também atacou a decisão do ministro de negar uma visita ao ex-presidente, dizendo que isso demonstraria um caráter vingativo.

O presidente argentino afirmou ainda que o Brasil entrará em crise econômica por causa de Lula e declarou esperar que o petista seja derrotado nas urnas. No mesmo palanque, disse confiar em Flávio Bolsonaro para “evitar o socialismo” e enfrentar organizações criminosas e narcotráfico no país.

Reação de Lula e do STF

Logo depois das declarações de Milei, Lula respondeu em um evento do PT em Campinas, no interior de São Paulo. O presidente criticou pessoas de fora que tentam interferir nas eleições brasileiras e afirmou que caráter e vergonha são aprendidos na família, não comprados em shopping. A fala foi interpretada como recado direto ao líder argentino.

Na sequência, o presidente do STF, Edson Fachin, divulgou nota pública em defesa de Alexandre de Moraes. No texto, afirmou que se trata de uma referência desrespeitosa a um magistrado da mais alta corte do país e ressaltou a plena autonomia do Judiciário brasileiro. Fachin também considerou as manifestações incompatíveis com a civilidade que deve orientar as relações entre Estados.

Impacto diplomático entre Brasil e Argentina

Autoridades brasileiras avaliam que o episódio abriu uma crise diplomática séria entre os dois países. Embora Milei já tenha atacado Lula em outras ocasiões, esta foi a primeira vez que as ofensas ocorreram em território nacional, o que agrava a leitura protocolar do caso. O governo ainda não detalhou quais consequências podem surgir para a relação política e comercial, mas já admite que haverá impacto.

Ao convocar o embaixador, o Brasil sinaliza descontentamento com a postura do presidente argentino e tenta conter a escalada do conflito. A depender dos próximos movimentos de ambos os governos, o episódio pode deixar marcas mais duradouras na agenda bilateral.