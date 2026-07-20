Trump é vaiado na final da Copa do Mundo; jogador argentino recusa aperto de mão

Presidente dos EUA participou da cerimônia de premiação e acabou envolvido em um episódio constrangedor

Publicado em 20/07/2026 às 10:39

Alterado em 20/07/2026 às 10:49

Donald Trump teve uma presença marcada por vaias no MetLife Stadium na noite de domingo, logo depois da final entre Espanha e Argentina. E dentro do estádio, também, a imagem do presidente norte-americano não apareceu nos telões. Além de assistir à cerimônia, o presidente americano participou da entrega da taça aos campeões e das medalhas de prata aos argentinos.

O clima, porém, ficou longe de ser tranquilo. Durante a premiação, além das vaias quando o americano surgiu no gramado, houve um momento de constrangimento quando Trump permaneceu no palco enquanto Rodri se preparava para erguer o troféu, flagrantemente querendo - o chefe da Casa Branca - aparecer na foto dos campeões. A cena chamou atenção porque o meio-campista espanhol pareceu surpreso ao ver o presidente ainda misturado aos jogadores na comemoração. Trump percebeu a saia-justa e se afastou.

Gesto de Cristian Romero repercute nas redes

Outra cena da cerimônia também gerou comentários: ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, Trump cumprimentava os atletas quando Cristian Romero passou sem parar para saudá-lo. O zagueiro argentino recebeu a medalha de Infantino e seguiu adiante, sem olhar ou apertar a mão do ex-presidente americano.

A atitude viralizou rapidamente e virou motivo de piadas nas redes sociais, onde internautas reagiram com humor à aparente indiferença de Romero. As imagens reforçaram a repercussão negativa da presença de Trump na decisão e transformaram a entrega das medalhas em um dos assuntos mais comentados do pós-jogo.

Conclusão: Trump não anda sendo uma boa companhia.