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Trump é vaiado na final da Copa do Mundo; jogador argentino recusa aperto de mão
Por JB INTERNACIONAL
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Publicado em 20/07/2026 às 10:39
Alterado em 20/07/2026 às 10:49
Donald Trump teve uma presença marcada por vaias no MetLife Stadium na noite de domingo, logo depois da final entre Espanha e Argentina. E dentro do estádio, também, a imagem do presidente norte-americano não apareceu nos telões. Além de assistir à cerimônia, o presidente americano participou da entrega da taça aos campeões e das medalhas de prata aos argentinos.
O clima, porém, ficou longe de ser tranquilo. Durante a premiação, além das vaias quando o americano surgiu no gramado, houve um momento de constrangimento quando Trump permaneceu no palco enquanto Rodri se preparava para erguer o troféu, flagrantemente querendo - o chefe da Casa Branca - aparecer na foto dos campeões. A cena chamou atenção porque o meio-campista espanhol pareceu surpreso ao ver o presidente ainda misturado aos jogadores na comemoração. Trump percebeu a saia-justa e se afastou.
Gesto de Cristian Romero repercute nas redes
Outra cena da cerimônia também gerou comentários: ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, Trump cumprimentava os atletas quando Cristian Romero passou sem parar para saudá-lo. O zagueiro argentino recebeu a medalha de Infantino e seguiu adiante, sem olhar ou apertar a mão do ex-presidente americano.
A atitude viralizou rapidamente e virou motivo de piadas nas redes sociais, onde internautas reagiram com humor à aparente indiferença de Romero. As imagens reforçaram a repercussão negativa da presença de Trump na decisão e transformaram a entrega das medalhas em um dos assuntos mais comentados do pós-jogo.
Conclusão: Trump não anda sendo uma boa companhia.
milei mañana: perdimos el mundial por el KUKI ROMERO pic.twitter.com/IXGahfRJbE— mar (@popstarmount) July 19, 2026