Portal ICL Notícias expõe foto de Flávio Bolsonaro (sem camisa) com capanga de Vorcaro que se matou na prisão

Uma imagem que mostra o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário”, gerou repercussão após vir a público por meio de uma apuração jornalística do portal "ICL Notícias". Segundo a checagem, a fotografia não apresentou indícios de geração por inteligência artificial, nem sinais de edição, montagem ou manipulação. O registro teria sido feito em 2022, em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro.

Para validar a autenticidade, foram usadas quatro ferramentas de detecção de IA — Gemini, Hive Moderation, Sight Engine e Was It AI — além do InVID, recurso voltado à identificação de montagens. Nenhuma delas apontou irregularidades. Os verificadores também observaram coerência entre sombras, reflexos nos óculos escuros e iluminação, o que reforçou a conclusão de que os dois estavam no mesmo ambiente quando a foto foi tirada.

Quem é o homem ao lado do senador

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido também pelo apelido de “Mexerica”, era apontado pela Polícia Federal como um dos operadores centrais de “A Turma”, grupo associado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A investigação indica que o núcleo atuava com monitoramento e coleta de informações sobre pessoas consideradas inimigas ou adversárias do empresário.

Relatórios da PF mencionam ainda conversas atribuídas a Mourão e Vorcaro sobre possíveis ações de intimidação contra alvos como o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O histórico do investigado também inclui processos em Belo Horizonte por organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular, além de suspeitas de estelionato, associação criminosa, falsificação documental, pirâmide financeira, agiotagem e fraudes na negociação de veículos.

Resposta da assessoria e dúvidas sem esclarecimento

Após a circulação da foto, a assessoria de Flávio Bolsonaro divulgou nota afirmando que o senador, por ser figura pública, recebe diariamente pedidos de fotos nas ruas. A equipe também declarou que ele não conhece “Sicário” e que não poderia informar a procedência nem a autenticidade da imagem. A nobre assessoria se "esqueceu" apenas de esclarecer por que o senador aparece sem camisa na imagem, o que denota estar em ambiente descontraído "entre amigos".

Apesar da resposta, permanece sem esclarecimento a principal questão levantada pela repercussão: como um homem citado em investigação da Polícia Federal por ameaças e intimidações acabou registrado ao lado do senador candidato à Presidência da República.

Mourão, um arquivo vivo, morreu em março deste ano, quando estava preso, após "cometer suicídio".