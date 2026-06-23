Trump revela que quer interferir na eleição brasileira

Publicado em 23/06/2026 às 14:20

Alterado em 23/06/2026 às 14:20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou nesta terça-feira (23) um artigo do site americano Newsmax que apresenta a eleição presidencial brasileira de 2026 como a próxima a ter interferência da extrema direita depois dos resultados eleitorais preliminares favoráveis a Abelardo de la Espriella na Colômbia.

A publicação foi reproduzida por Trump em sua rede social, a Truth. No texto, o Brasil é descrito como a principal potência política da região e a próxima disputa de grande relevância no hemisfério.

O artigo afirma que, após vitórias de forças políticas alinhadas à direita em outros países latino-americanos, a eleição brasileira poderá redefinir o cenário político regional.

Segundo a análise assinada pelo jornalista John Gizzi, ainda haveria quatro grandes desafios para Trump na região: Cuba, Nicarágua, Venezuela e Brasil. O texto afirma que “a eleição já está gerando intenso debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro e se a disputa será conduzida de maneira considerada livre e justa por todos os lados”.

O artigo também sustenta que Trump acumula “oito vitórias em sete anos” na América Latina, mencionando mudanças de governo em países como El Salvador, Argentina, Equador, Honduras, Bolívia, Chile, Peru e, mais recentemente, Colômbia. A publicação argumenta que uma eventual mudança política no Brasil alteraria significativamente o mapa político da região.

A repercussão ocorre poucos dias após Trump fazer comentários sobre a situação política brasileira em entrevista ao site Axios. Na ocasião, o presidente norte-americano declarou que observou o cenário do país e comentou sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Não sou fã dele, nem desgosto. Realmente não penso nele. Não estou nem aí. Mas agora ele é um tipo de pessoa diferente. Muito volátil. Eu vi como ele fez um discurso. Foi muito volátil, e tudo bem”, afirmou Trump.

Na semana passada, o republicano também declarou que o Brasil se tornou um ambiente “um pouco difícil” e “politicamente perigoso”, após participar da cúpula do G7. As declarações foram dadas em resposta a perguntas sobre contatos mantidos com Lula durante o encontro realizado na França.