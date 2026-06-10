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Publicado em 10/06/2026 Ã s 19:17

Alterado em 10/06/2026 Ã s 19:17

Desde 18 de maio, o horário das 21 da TV Globo é ocupado pela telenovela “Quem ama cuida”. Entretanto, desde 13 de maio, quando o site do “Intercept Brasil” revelou suas ligações com banqueiro Daniel Vorcaro, que era dono do liquidado Banco Master, nas TVs e aplicativos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - indicado pelo pai, Jair, para concorrer à Presidência contra Lula -, só são reprisados os capítulos atualizados da novela “As três (des) graças”.



Não se sabe se o Ibope da nova novela está melhor do que o da anterior. Pelas variadas pesquisas de opinião pública, incluindo a da Atlas/Intel divulgada em 19 de maio, que o "VAR" do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, suspendeu, cabe grande mexida no enredo da campanha do senador para evitar a queda na audiência.



Quaest mostra chance de Lula ganhar no 1º turno

A pesquisa Quaest/Genial, divulgada nesta quarta-feira, 10 de junho, com reações dos eleitores às três (des) graças contratadas pelo senador e o irmão Eduardo, nos Estados Unidos, mostra não só Lula ampliando a vantagem no segundo turno, sobre todos os candidatos nas simulações, como a chance crescente de o presidente conseguir a reeleição no primeiro turno, em 4 de outubro.



As três (des) graças do Flávio são: o novo tarifaço sobre as exportações brasileiras (batizado de “Tariflávio” nas redes sociais), a proposta de ataque ao Pix (que o irmão Eduardo sugere negociar com os EUA) e a inclusão do PCC e do Comando Vermelho como “organizações terroristas”.





2º Turno: Flávio derrete desde maio (%)



Candidato Março Abril Maio Junho



Lula 41% 40% 42% 44%



Flávio 41% 42% 41% 38%





Com 43%, Lula ganha no 1º turno

A 116 dias do primeiro turno, a maior ameaça é a candidatura de Flávio Bolsonaro continuar perdendo musculatura e os demais concorrentes da direita não evitarem que votos dos indecisos e independentes passem mais para Lula.



Se o presidente Lula conquistar 50% + um dos votos válidos (excluídos nulos e em branco) se reelege no primeiro turno.



Nesta última pesquisa Quaest, Lula está com 39% das intenções de voto. Flávio caiu para 29% e a soma de Flávio com os demais está em 42,5%.



Se houver uma migração de 1,5% dos eleitores para Lula, ele ficaria com 40,5% e os demais encolheriam para 41%. Se Lula alcançar 43%, ganha.



O fator abstenção

O único obstáculo é o fator abstenção (21% a 23% na última eleição). Se faltar mais eleitor de um lado, muda tudo.



A eleição ainda está longe. A campanha vai esquentar depois da Copa do Mundo. Mas o cenário depende muito de a maré, ruim, acalmar do lado de Flávio.



'Tariflávio' começa dia 16

As agruras de Flávio Bolsonaro, cuja credibilidade sangra desde as revelações do seu envolvimento com Daniel Vorcaro, que transferiu até 29 de maio de 2025 US$ 10,7 milhões (R$ 61 milhões) para um fundo administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde deveria financiar o filme “Dark Horse” (O Azarão), sobre a vida de Jair Bolsonaro, podem piorar semana que vem.



Dia 16 está previsto entrar em vigor o “Tariflávio”, que taxa as exportações brasileiras em 25% + 12,5%



E ainda viria acompanhado de novas pressões sobre o Pix (gratuito no Brasil), que Eduardo Bolsonaro considera comparável ao Zelle, tarifável, semelhante ao TED dos bancos brasileiros.



O suspense de três delações

O que tira mesmo o sono do senador 01 e o faz emagrecer mais do que canetadas de “Monjaro” são as notícias de que o terceiro esboço de delação de Daniel Vorcaro está ganhando corpo e aceitação da Polícia Federal e da PGR.



A PF tem o álbum de figurinhas da “Copa Master” extraído dos celulares e computadores do ex-banqueiro, que tentou omitir nomes e destino de recursos em outras oportunidades quando ainda sonhava em recuperar o Banco Master, em caso de vitória de Flávio Bolsonaro em outubro.



A PF levantou esta semana o destino de US$ 1 bilhão do Master aplicados em títulos do Tesouro americano na filial do paraíso fiscal das Bahamas. E espera que Vorcaro entregue as figurinhas carimbadas, o que promete abalar meia República. Em Brasília, incluindo nomes do STF, na Faria Lima e em diversos estados onde políticos induziram, em troca de favores com o então banqueiro, que os apadrinhados à frente dos fundos de pensão estaduais e municipais investissem milhões e até bilhões em papéis do Master, acima da cobertura de R$ 250 mil, do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Figurinhas carmbadas

As figurinhas carimbadas na alta política são as relações com o presidente do PP, o senador piauiense Ciro Nogueira, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o candidato ao governo na Bahia pelo União Brasil, ACM Neto.



Em comum, o Master fechou com os três negociações envolvendo consultorias em assuntos jurídicos para dar aparência legal. A PF suspeita que é apenas propina.



Orgias à parte

A PF está menos preocupada em rastrear as festas patrocinadas por Vorcaro em Trancoso (BA) e no exterior (Paris e Nova Iorque). Orgias à parte, quer fechar a página na qual aparece o presidente do Senado, também do União, Davi Alcolumbre (AP), cujo fundo de pensão enterrou mais de R$ 400 milhões no Master.



Ainda na mesma senda do União está o ex-governador cassado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Embora dê calote na renegociação da dívida com a União, porque fez concessões bilionárias à Refit do maior devedor do país, o advogado Ricardo Magro, foragido nos EUA, o governo Castro aplicou mais de R$ 2 bilhões do RioPrevidência, e ainda R$ 400 milhões da Cedae, em papéis do Master.



A delação do BRB

Um elo importante e do qual a PF pretende fechar uma das maiores lacunas é a relação de Daniel Vorcaro com o Banco Regional de Brasília, quando era governado pelo advogado Ibaneis Rocha (MDB-DF), a partir da delação do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que está preso.



Vozes sibilinas dizem que Paulo Henrique Costa sempre agiu a mando de Ibaneis Rocha (cujo escritório de advocacia recebeu “honorários” do Master por “serviços jurídicos”).



Acusado de omissão quando governava Brasília no 8 de janeiro de 2023, embora os comandantes da PMDF e demais integrantes da Secretaria de Segurança do DF tenham sido condenados, Ibaneis foi excluído do processo da trama golpista pelo ministro-relator Alexandre de Moraes.



A PF quer saber se há nexo ou relação de causa e efeito na contratação do escritório da advogada Viviani Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, em janeiro de 2024. Encerrado em novembro de 2025, quando o Master foi liquidado, o contrato consumiu R$ 82 milhões dos R$ 130 milhões previstos.



Paulo Henrique Costa pode revelar se as tratativas com o Master, a partir do final de 2024, configuram reciprocidade a Vorcaro pela ajuda a Ibaneis. As negociações para a compra de parte do capital do BRB pelo Master (vetada pelo Banco Central em setembro de 2025) foram precedidas pela transferência de 12,2 bilhões de papéis do Master ao BRB.



Muitos papéis não tinham o valor aludido, o que deixou um rombo de R$ 8,8 bilhões no Banco de Brasília, que só conseguiu cobrir R$ 6,6 bilhões, com ajuda do FGC e o sinal verde do governo Lula para o Banco do Brasil e a CEF honrarem suas cotas dentro do FGC. Mas o balanço de 2025 do BRB ainda está em aberto. E promete surpresas.



A terceira revelação

A terceira revelação de Fátima, digo, das delações premiadas, pode atingir diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas suas relações com o submundo da política fluminense, que vive um tsunami este ano.



Flávio, como o pai, Jair, sempre exaltou policiais matadores, como Adriano da Nóbrega, os formadores das milícias que dominam vastos territórios do Grande Rio. Mas tinham o Comando Vermelho e PCC como adversários.



Mas está em vias de ser homologada a delação do ex-presidente (cassado e preso) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União).



Bacellar tinha sido escolhido por Flávio Bolsonaro para ser o candidato oficial ao governo do RJ, apoiado pelo PL e liderar os seus palanques no Estado. Mas foi preso em 27 de março pela PF, acusado de vazar, pelo WhatsApp, para o deputado TH Joias (também preso, por suas ligações com o Comando Vermelho), uma operação de ia atingir a cúpula do CV no Estado do Rio



Tiro pela culatra

A ironia do destino foi explorada, em São Paulo, pelo candidato do PT ao governo paulista, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, que criticou decisão do governo de SP que facilitou ações financeiras do PCC.



Segundo Haddad, os apoios do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e do senador Flávio Bolsonaro ao enquadramento do PCC e CV como organizações terroristas, seriam comparadas a tiros no pé. Ou pela culatra.



Homenagem em Resende

Terça-feira à noite, no Plenário da Câmara Municipal de Resende - RJ, foram homenageados pelos vereadores o advogado cearense, radicado em Brasília, Estenio Campelo Bezerra, e o articulista e consultor João Carlos Silva.



Estenio (E) recebeu a Comenda Conde de Resende, e João Carlos (D) recebeu o Título de Cidadão Honorário da cidade de Resende, pelos relevantes serviços prestados aos interesses da cidade e atuação em suas áreas profissionais.