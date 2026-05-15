Mais um Bolsonaro no rolo. Eduardo era o gestor da grana, diz site

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Publicado em 15/05/2026 às 18:53

Alterado em 15/05/2026 às 19:00

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) consta como produtor-executivo do filme "Dark Horse", sobre a trajetória do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro — e a produção recebeu dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos alvos da investigação. As informações são do Intercept Brasil.

O contrato, assinado digitalmente por Eduardo em 30 de janeiro de 2024, foi obtido pelo site. O documento também lista o deputado federal Mario Frias (PL-SP) como coprodutor-executivo. A empresa GoUp Entertainment, com sede nos Estados Unidos, figura como produtora do longa.

Segundo o contrato, cabia aos produtores-executivos atuar em atividades estratégicas de financiamento, incluindo a preparação de documentos para investidores e a identificação de recursos como créditos fiscais, incentivos, colocação de produtos e patrocínio.

Flávio pressionou por pagamentos

Na quarta-feira (13), o Intercept Brasil revelou que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu dinheiro a Vorcaro para bancar o filme. Áudios obtidos pelo site mostram o filho mais velho de Jair Bolsonaro pressionando pelos pagamentos. Segundo a reportagem, o banqueiro chegou a desembolsar R$ 61 milhões.

PF investiga destino dos recursos

Uma das linhas da investigação, segundo o blog da Andreia Sadi, busca esclarecer se o dinheiro foi de fato destinado à produção cinematográfica ou se o filme serviu como justificativa para desviar recursos que bancariam despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

O deputado cassado vive nos EUA desde fevereiro de 2025 e não retornou ao Brasil desde então. Na quinta-feira (14), Eduardo afirmou em publicação nas redes que seu status migratório nos EUA o impediria de receber dinheiro de um fundo de investimento ligado a Vorcaro.