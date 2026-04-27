Polícia Militar do Rio abriga grupo de extermínio e merece repressão urgente

Publicado em 27/04/2026 às 11:26

Alterado em 27/04/2026 às 11:28

A Procuradoria Geral da República precisa tomar a frente desse caso o mais urgente possível. O MPRJ, o que parece, deve estar preocupado com outros assuntos.

Aliás, já passou da hora de tomar uma providência contra a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro diante de tanta atrocidade cometida por seus integrantes, o que, aparentemente, tem "ficado por isso mesmo".

(talvez esta possa ser uma nova tarefa para o desembargador-governador interino do Rio, que anda colocando ordem na bagunça: exonerar toda a cúpula da PMRJ - urgente - e pôr outra no lugar. Sem dó nem piedade.)

É de dar nojo na sociedade o caso mostrado pelo Fantástico da TV Globo, nesse domingo, que exibiu imagens de policiais militares cariocas matando por encomenda um empresário na Pavuna, bairro da Zona Norte do Rio.

Ou se toma uma providência, ou em breve estaremos todos nas mãos desses meliantes fardados de homens de "bens".

Se é que já não estamos.

Não se quer dar razão àquela personagem de "Tropa de Elite", que em dado momento diz que "a PM do Rio tem de acabar". Mas está difícil.

PS.

E espera-se que governo do Estado e Prefeitura do Rio indenizem urgentemente a família do trabalhador que morreu instalando o palco onde vai cantar a loura Shakira, na praia de Copacabana. E sem precisa de judicialização da matéria, como o Palácio Guanabara anunciou que faria no caso desse empresário chacinado na Pavuna.