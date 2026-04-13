Publicado em 13/04/2026 Ã s 15:48

Alterado em 13/04/2026 Ã s 15:48

A velha Bacia de Campos, descoberta em 1974 e que salvou o Brasil na crise do petróleo em 1979 (quando o Iraque, que era o maior fornecedor, entrou em guerra om o Irã, então o segundo maior), reduzindo as importações na década seguinte, foi deixada de lado com as gigantescas descobertas do pré-sal da Bacia de Santos.



Mas a realidade é que as últimas descobertas da Petrobras indicam que, furando mais fundo e mais longe em áreas maduras da Bacia de Campos, foram encontradas gigantescas jazidas de pré-sal que podem revitalizar, a custos relativamente baixos, sobretudo com as projeções do petróleo acima de US$ 80 por barril, a exploração da Bacia de Campos por mais duas décadas.



O 2º pré-sal em Campos em 30 dias

Nesta segunda-feira, 13 de abril, a Petrobras informa que “identificou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos, em poço exploratório perfurado no Setor SC-AP4 da Bacia de Campos, bloco C-M-477".



O poço 1-BRSA-1404DC-RJS está localizado a 201 km da costa do estado do Rio de Janeiro, em profundidade d’água de 2.984 metros. É a segunda descoberta de pré-sal em Campos em menos de 30 dias.



A Petrobras é operadora do bloco C-M-477 (participação de 70%), em parceria com a britânica PP (30%). O bloco é oriundo da 16ª Rodada de Licitações da ANP, em regime de concessão.



A atuação da Petrobras na Bacia de Campos está alinhada à estratégia de recomposição das reservas de petróleo e gás por meio da atuação em áreas de fronteira exploratória, em parceria com outras empresas, assegurando o atendimento à demanda nacional de energia durante a transição energética.









O poço 1-BRSA-1404DC-RJS está localizado a 201 km da costa do estado do Rio de Janeiro Imagem: Petrobras

A 2ª vida de Marlim Sul

Em 26 de março, a Petrobras revelou ter identificado “a presença de petróleo de excelente qualidade no pré-sal da Bacia de Campos, em poço exploratório perfurado no campo de Marlim Sul".O poço 3-BRSA-1397-RJS está localizado a 113 km da costa na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, em profundidade d’água de 1.178 metros.Descoberto em novembro de 1987, o Campo de Marlim Sul, controlado 100% pela Petrobras, foi um dos maiores produtores de petróleo e gás na Bacia de Campos. A produção era tão grande que gerou o primeiro contrato de “Commodity” na Bacia de Campos.Hoje, um campo como Búzios ou Tupy, na Bacia de Santos, pode produzir até mais de um milhão de barris/dia.