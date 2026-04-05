Viagem de Nunes Marques a Maceió foi paga por advogada do Banco Master, diz jornal

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Publicado em 05/04/2026 às 15:48

Por Ivan Longo - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, viajou para Maceió (AL) em novembro de 2025 em um voo particular, com as despesas pagas pela advogada Camilla Ewerton Ramos. A revelação, divulgada pelo jornal Estadão, trouxe à tona discussões sobre a ética e a transparência nas interações entre membros do Judiciário e profissionais do direito, especialmente quando há interesses em jogo nos tribunais.

Segundo a reportagem, a advogada Camilla Ewerton Ramos custeou a viagem de Nunes Marques para a capital alagoana, onde ocorreu a celebração de seu aniversário. Ramos é conhecida por sua atuação em processos do Banco Master no Superior Tribunal de Justiça (STJ), um tribunal de instância superior que lida com recursos em diversas áreas do direito, incluindo questões financeiras e empresariais. A presença de um ministro do STF em um evento custeado por uma advogada com interesses em cortes superiores é um ponto central da discussão.

A ligação entre a advogada e o meio jurídico se aprofunda através de seu casamento com o desembargador do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1), Newton Ramos. O TRF-1 é um tribunal de segunda instância com jurisdição sobre vários Estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, e lida com uma vasta gama de casos federais. É relevante notar que o desembargador Newton Ramos atuou como juiz auxiliar na vice-presidência do TRF-1 no período em que Kassio Nunes Marques exercia o cargo de desembargador na mesma corte, o que indica uma relação profissional prévia entre as partes. Essa proximidade levanta considerações sobre a rede de contatos e as relações no âmbito do Poder Judiciário.

Nunes Marques confirma viagem

O gabinete do ministro Nunes Marques confirmou a viagem por meio de nota oficial. Segundo o gabinete, o convite partiu da advogada Camilla Ewerton Ramos, que se responsabilizou pelo custeio do deslocamento e pela organização da viagem, incluindo o convite a outros casais de amigos para o evento. A nota enfatiza que a viagem teve como propósito a festa de aniversário da advogada, esposa do desembargador Newton Ramos, ex-colega do ministro no TRF-1. A justificativa apresentada busca enquadrar o evento como uma celebração de caráter pessoal.

A aeronave utilizada para o transporte de Nunes Marques é operada pela Prime Aviation Táxi Aéreo e Serviços. Esta empresa possui vínculos com a Prime You, responsável pela administração de bens de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Esta conexão reforça os laços entre a advogada, o banco e a empresa de aviação, adicionando uma camada de complexidade à situação, dada a natureza dos negócios do Banco Master e sua interação com o sistema judicial.

Além do episódio envolvendo o ministro do STF, Camilla Ewerton Ramos é conhecida por promover eventos de grande porte. Um exemplo notável, conforme as reportagens, foi a contratação do cantor Wesley Safadão para a festa de 15 anos de sua filha, realizada em Brasília no ano passado (2025). Tais eventos demonstram o estilo de vida e a capacidade financeira da advogada, o que, por si só, não configura irregularidade, mas contextualiza o cenário das relações.

Imparcialidade em jogo

A situação em que um ministro do STF, a mais alta corte do país, aceita um benefício como um voo particular pago por uma advogada que atua em tribunais superiores, e cujo marido tem uma relação profissional anterior com o próprio ministro, suscita discussões sobre a imparcialidade e a percepção pública da Justiça.

O Código de Ética da Magistratura Nacional, por exemplo, estabelece princípios como independência, imparcialidade, transparência e prudência, que orientam a conduta dos juízes. Embora o gabinete do ministro afirme que a viagem foi um convite pessoal para uma celebração, a natureza das atividades profissionais da advogada e as conexões com o Banco Master podem gerar questionamentos sobre a potencial influência ou a aparência de um conflito de interesses, um tema de constante debate no cenário jurídico e político do País.