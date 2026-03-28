Com R$ 38 mil a Carlos e R$ 41 mil a Bolsonaro e Michelle, PL gasta R$ 120 mil mensais de dinheiro público com salários ao clã

No total, o valor pago ao clã Bolsonaro em salários, usando recursos públicos do fundo partidário, já soma R$ 3.196.000,00. Carlos Bolsonaro, que deixou mandato de vereador no Rio para fazer campanha em SC, é o mais novo "contratado" do PL

Publicado em 28/03/2026 às 12:02

Alterado em 28/03/2026 às 12:02

Por Plinio Teodoro - Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que renunciou ao mandato como vereador no Rio de Janeiro para concorrer a uma vaga no Senado por Santa Catarina, é o mais novo integrante do clã do ex-presidente bancado pelo PL com recursos públicos do fundo partidário. No total, o partido gasta R$ 120 mil mensais do dinheiro recebido da União para pagar salários a Jair, Michelle e Carlos Bolsonaro, que começou a receber o pagamento em janeiro deste ano.

Carlos foi admitido como “dirigente partidário” em 16 de dezembro de 2025, segundo informações de Igor Gadelha no portal Metrópoles, com um salário mensal bruto de R$ 38 mil. Michelle e Bolsonaro recebem um pouco mais: R$ 41,6 mil mensais.

Somente neste ano, Jair, Michelle e o filho “02” já custaram R$ 240 mil por mês aos cofres públicos.

Jair e Michelle recebem salários do PL desde janeiro e fevereiro de 2023, respectivamente, quando chegou ao fim o mandato do ex-presidente.

No total, o valor pago ao clã Bolsonaro em salários, usando recursos públicos do fundo partidário, soma R$ 3.196.000,00.