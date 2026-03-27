'Opala é o pai dele, que tá no desmanche', diz Lula sobre Flávio Bolsonaro

Presidente reagiu a uma fala do senador durante evento no Rio

Publicado em 27/03/2026 às 09:33

Alterado em 27/03/2026 às 09:33

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu nesta quinta-feira (26), em Niterói, a comparação feita em fevereiro pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que o associou a um carro Opala. A resposta foi dada durante a abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro.

Ao comentar a declaração do parlamentar, Lula respondeu com ironia. “Outro dia o filho do Bolsonaro disse assim, ‘o Lula é um Opala velho’. Quando ele fala assim, eu não me ofendo, porque eu tive um Opala 94, turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala, ele não falava. Ele fala porque o Opala dele é o pai dele, que está no desmanche”, afirmou o presidente.