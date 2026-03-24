INFORME JB
Moraes concede 90 dias de prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro. Mas tem de andar na linha... Leia a íntegra da decisão
Por INFORME JB
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Publicado em 24/03/2026 às 14:55
Alterado em 24/03/2026 às 15:57
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta terça-feira (24) prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Moraes atendeu ao pedido feito pela defesa do ex-presidente. Segundo os advogados, Bolsonaro não tem condições de voltar para a prisão devido ao agravamento de seus problemas de saúde.
A domiciliar passará a ser cumprida após Bolsonaro receber alta do Hospital DF Star, em Brasília, onde recupera de um quadro de pneumonia bacteriana desde o dia 13.
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal da trama golpista e cumpria pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.
O local é conhecido como Papudinha.
Entre as novas regras, o ministro listou:
1. Proibição de visitas;
2. Proibição de uso de telefone celular ou qu qualquer outro meio de comunicação externa, inclusive por intermédio de terceiros;
3. Proibição de utilização de redes sociais, bem como a gravação de vídeos ou áudios, ainda que por terceiros;
4. Proibição de toda forma de comunicação pública.
Ao final dos 90 dias, haverá outra avaliação por parte do ministro. Se o ex-presidente desobedecer as regras, deverá voltar para a Papudinha.
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