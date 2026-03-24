Moraes concede 90 dias de prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro. Mas tem de andar na linha... Leia a íntegra da decisão

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Publicado em 24/03/2026 às 14:55

Alterado em 24/03/2026 às 15:57

Jair Bolsonaro não pode transformar a mansão alugada com dinheiro público (do fundo eleitoral, que coisa) em comitê de campanha Foto: Ansa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta terça-feira (24) prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Moraes atendeu ao pedido feito pela defesa do ex-presidente. Segundo os advogados, Bolsonaro não tem condições de voltar para a prisão devido ao agravamento de seus problemas de saúde.

A domiciliar passará a ser cumprida após Bolsonaro receber alta do Hospital DF Star, em Brasília, onde recupera de um quadro de pneumonia bacteriana desde o dia 13.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal da trama golpista e cumpria pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local é conhecido como Papudinha.

Entre as novas regras, o ministro listou:

1. Proibição de visitas;

2. Proibição de uso de telefone celular ou qu qualquer outro meio de comunicação externa, inclusive por intermédio de terceiros;

3. Proibição de utilização de redes sociais, bem como a gravação de vídeos ou áudios, ainda que por terceiros;

4. Proibição de toda forma de comunicação pública.

Ao final dos 90 dias, haverá outra avaliação por parte do ministro. Se o ex-presidente desobedecer as regras, deverá voltar para a Papudinha.

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