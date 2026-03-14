A chance do Flávio Bolsonaro se eleger e dar um golpe existe. A de Lula, não, diz Merval

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Publicado em 14/03/2026 às 08:07

Alterado em 14/03/2026 às 08:07

Por Marcelo Hailer - Na edição de quinta-feira (12) do programa “Central da Globonews”, que voltou à grade do canal, houve um diálogo entre os jornalistas Merval Pereira e Flávia Oliveira em que a imagem de “moderado” atribuída ao senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi demolida.

Durante a conversa, Flávia Oliveira afirmou que não acredita na existência de um “bolsonarismo moderado” e classificou a família Bolsonaro como politicamente radicalizada. Merval Pereira, por sua vez, disse que o movimento bolsonarista já demonstrou tendências golpistas e questionou a possibilidade de que Flávio Bolsonaro adotasse uma postura democrática diferente da do pai.

Flávia Oliveira: “Eu não acredito em bolsonarismo moderado. Se eu não acredito nem em bolsonarismo, que dirá em Bolsonaro. Não posso acreditar. Não acredito nem no movimento, nem nos sobrenomes. Então, é uma família radicalizada […] essa família sempre foi ancorada no radicalismo […] é uma vertente política que nasceu, cresceu e agora floresce, frutifica no radicalismo. Eu já brinquei aqui na Central: ‘é a cabeça de bacalhau, filhote de pombo e bolsonarista moderado, não existe’.”

Merval Pereira: “Tem uma coisa muito clara aí: o bolsonarismo já tentou dar um golpe, portanto, isso não vai mudar. Por que vai mudar? Por que o filho do golpista vai virar um democrata? Não há porquê. Então, a chance de o Flávio se eleger presidente e tentar dar um golpe existe. A chance de Lula se eleger presidente e tentar dar um golpe não existe.”

Confira o diálogo entre os dois jornalistas no vídeo abaixo:

Vale muito a pena assistir e explorar as falas da Flávia e do Merval. As duas análises são ótimas, e incrivelmente uma vem do Merval.



Flávia: "Cabeça de bacalhau, filhote de pombo e bolsonarista moderado, não existe."



Merval: "Porque o filho do golpista vai virar um democrata?… pic.twitter.com/Wl8NsBd2Zb — Kriska Pimentinha (@KriskaCarvalho) March 13, 2026