IAB-promove Pacto nacional contra o feminicídio

Publicado em 05/03/2026 às 17:08

Alterado em 05/03/2026 às 17:08

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, de 8 de março, o Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) promove, nesta sexta-feira (6), às 10h, o evento "Todos juntos por todas: pacto nacional contra o feminicídio – combater e prevenir". O encontro terá transmissão ao vivo pelo canal TVIAB no YouTube, com abertura feita pela presidente nacional do IAB, Rita Cortez. A mediação será conduzida pela presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da entidade, Cláudia Maria Coelho Jensen.



O encontro reunirá especialistas para debater políticas públicas, medidas judiciais e estratégias de prevenção à violência contra as mulheres. Participarão como palestrantes a doutora em Políticas Sociais pela PUC-Rio - Elizabeth Baraúna; a professora de Criminologia da UFF - Universidade Federal Fluminense Roberta Duboc Pedrinha; a juíza do TJ/RJ Kátia Cilene da Hora Machado Bugarim e a integrante do Comitê de Peritas do Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará da OEA - Organização dos Estados Americanos Leila de Andrade Linhares Barsted.



Durante o evento, haverá ainda a apresentação da cartilha digital Segurança Digital para Mulheres, feita pela vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher do IAB e presidente da Comissão da Mulher da OAB/Méier, Sonia da Silva Oliveira Klausing.



Estágio via OAB



Os estudantes de Direito que assistirem ao evento receberão duas horas de estágio reconhecidas pela OAB.



Serviço: Dia: 6/3, sexta-feira, às 10h / Local: Plenário do IAB / Endereço: Av. Marechal Câmara, 210, 5º andar / Serão concedidas duas horas de estágio pela OAB/RJ. / Abertura: Rita Cortez, presidente nacional do IAB / Mediação: Cláudia Maria Coelho Jensen, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher do IAB e mestre em Direito.



Palestrantes:



"Mulheres Negras: reflexões sobre interseccionalidade e o pacto contra o feminicídio": Elizabeth Baraúna, advogada e doutora em Políticas Sociais PUC-Rio



"Segurança Pública como Política de Prevenção": Roberta Duboc Pedrinha, professora de Criminologia da UFF e pós-doutora e doutora pela Uerj



"Medidas Judiciais de Prevenção": Kátia Cilene da Hora Machado Bugarim, juíza do TJ/RJ e Conselheira Consultiva da Emerj



"Violência Digital contra as Mulheres": Leila de Andrade Linhares Barsted, membro efetivo do IAB, membro do Comitê de Peritas do Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará da OEA.



Apresentação da Cartilha Digital – Segurança Digital para Mulheres: Sonia da Silva Oliveira Klausing, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher do IAB e presidente da Comissão da Mulher da OAB/Méier.

