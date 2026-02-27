Antonio Egidio Nardi toma posse na presidência da Academia Nacional de Medicina na próxima terça-feira

Publicado em 27/02/2026 às 14:57

A Academia Nacional de Medicina realiza, na próxima terça-feira (03), às 20h, em sua sede, a cerimônia de posse do presidente Antonio Egidio Nardi para o biênio 2026–2027. Eleito em sessão plenária realizada em novembro de 2025, o acadêmico sucede a presidente Eliete Bouskela, primeira mulher a presidir a ANM em seus 196 anos de história.

Ao assumir a presidência, professor Nardi destacou a continuidade das pautas debatidas no biênio 2024–2025, especialmente no que se refere ao ensino da Medicina. “As pautas debatidas serão mantidas, principalmente no que diz respeito ao ensino da medicina, que exige constante atenção da Academia”, afirmou.

O presidente também ressaltou a importância de acompanhar as transformações tecnológicas na prática médica. “A Medicina está em permanente evolução. A inteligência artificial e a cirurgia robótica já fazem parte da prática médica. Cabe à Academia estar sempre na vanguarda da assistência.”

Membro titular da ANM desde 2012, ocupante da Cadeira nº 3, cujo patrono é Agostinho José de Souza Lima, e detentor do número acadêmico 651, Nardi inicia um novo ciclo à frente da instituição. A solenidade reunirá acadêmicos, autoridades, profissionais da saúde e convidados.