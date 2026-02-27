Gilmar Mendes empareda mídia corporativa pela Lava Jato e humilha Sergio Moro; vídeo

Decano do Supremo Tribunal Federal abriu a caixa de ferramentas e soltou o verbo. Imprensa foi apontada por não reconhecer seus erros e o ex-juiz pela reduzida inteligência

Publicado em 27/02/2026 às 09:30

Alterado em 27/02/2026 às 09:43

.

Por Henrique Rodrigues - O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, aproveitou a abertura da sessão desta quinta-feira (26) na Corte, na qual muitas menções foram feitas em referência aos 135 anos do STF, para avacalhar com a imagem do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), o ex-juiz federal que foi o todo-poderoso da Operação Lava Jato.

Antes disso, e em conexão com o assunto envolvendo Moro, o magistrado mais antigo do Supremo aproveitou para emparedar a imprensa corporativa por seu papel irresponsável na Lava Jato, e por nunca ter pedido desculpas por suas ações deliberadamente tendenciosas frente a uma conduta que era uma verdadeira farsa, comprovada pelos documentos vazados na chamada Operação Spoofing.

“A propósito dessas idiossincrasias, também causa perplexidade, presidente, que os mesmos veículos que exaltaram a Lava Jato não tenham feito até hoje um mea-culpa ante os abusos comprovados pelos documentos da Operação Spoofing… Como todos sabem, e eu não quero constranger ninguém, muitos jornalistas importantes, hoje talvez até promovidos na mídia qualificada, eram ghostwriters de Moro e companhia… E veja, Moro precisava de ter ghostwriters, porque talvez não soubesse escrever com G ou com J a palavra tigela”, disparou Gilmar, para a perplexidade de todos.

