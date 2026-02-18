Máfia do jogo do bicho derruba escola que homenageou Lula. Unidos do Viradouro é a grande campeã do Carnaval 2026

Acadêmicos de Niterói foi rebaixada para a Série Ouro

A atriz Juliana Paes acertou retornar à escola para o desfile em homenagem ao mestre Ciça, que comandava a bateria quando ela, de Niterói, era rainha de bateria da Viradouro Foto: João Salles/Riotur

Em guerra interna por poder (Adilsinho, do Salgueiro, quer criar nova Liga distante dos capos nonagenários atuais), a Liesa, presidida pelo filho de Anísio Abrahão Davi, da Beija-Flor, não permite que agremiação sem posse de bicheiro prospere na Marquês de Sapucaí.

E não faz nem questão de fingir isenção: A Acadêmicos de Niterói teve DUAS notas 10, em grande diversidade de 'quesitos' e jurados, para contar história. Um escárnio.

É claro: não poderiam fazer pouco do samba-enredo mais bonito do Carnaval carioca de 2026.

A ordem para os 'jurados' deve vir de cima: "a escola 'do Lula' tem que cair".

No mais, se a do plim-plim é conivente, enche os cofres e assina embaixo, está tudo bem.

Saudade do Brizola...

(E Niterói talvez seja a única capaz de derrubar esse monopólio do jogo do bicho no samba: investir ainda mais nos desfiles, sem que as escolas de lá queiram atravessar a ponte para brilhar, como um dia fez a Viradouro - e logo encampada pelo bicho. A mesma Niterói que já foi considerada dona do segundo melhor Carnaval do País)

Decerto que não se queria que a Acadêmicos de Niterói fosse a grande campeã, mas rebaixa-la foi um tiro no pé. Com todo respeito à história de vida do Mestre Ciça, enredo da Viradouro, mas em comparação à de um líder político que saiu do sertão criança, com barriga de lombriga, e chegou à Presidência da República sem ter o ensino médio completo, recebido em todo o mundo, é pífia. E o enredo sobre Lula NÃO TEVE UMA NOTA 10!

__________

Beija-Flor é vice-campeã

A Unidos da Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. O resultado foi anunciado nesta quarta-feira (18), depois da apuração dos votos do Grupo Especial que ocorreu na Cidade do Samba, no bairro da Gamboa, região central da cidade.

O título veio depois de um total de 270 pontos. A vice-campeã foi a Beija-Flor, com 269,9 pontos, ao lado da Vila Isabel, com a mesma pontuação. Mais três agremiações completam o pódio: Salgueiro (269,7 pontos), Imperatriz (269,4) e Mangueira (269,2). Todas elas participam do Desfile das Campeãs no próximo sábado (21), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

A Viradouro levou para o Sambódromo o enredo Para cima, Ciça!, que celebra os 70 anos de Moacyr da Silva Pinto, o mais longevo mestre de bateria de uma escola de samba em atividade.

Durante o desfile, o mestre homenageado participou da comissão de frente e do último carro alegórico, regendo os ritmistas. Além da Viradouro, Ciça já regeu as baterias da Unidos da Tijuca, Grande Rio, União da Ilha e Estácio de Sá, onde começou em 1988.

O mestre, reconhecido pelas bem ensaiadas paradinhas das baterias, liderou a percussão em dois dos três carnavais vencidos pela Viradouro (2020 e 2024) e em um desfile ganho pela Estácio de Sá (1992).

Este é o quarto título da Viradouro no Carnaval do Rio de Janeiro. O último troféu da escola havia sido em 2024. Na lista de maiores campeãs, a Portela permanece na liderança com 22 títulos, seguida de Mangueira (20), Beija-Flor de Nilópolis (15), Salgueiro, Império Serrano e Imperatriz Leopoldinense (9).

A agremiação que ocupará a vaga da Acadêmicos de Niterói será conhecida na quinta-feira (19), quando sai o resultado oficial da apuração de votos da Série Ouro. (com Agência Brasil)