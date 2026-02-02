Todo mundo à espera do discurso de Fachin: STF reúne Lula e cúpula do Congresso na abertura dos trabalhos de 2026

Com o STF embaixo de uma crise insuflada pelas Organizações Globo, presidente da Corte está sendo impelido a falar em 'ética' enquanto alguns dos seus pares são citados em casos de interesses particulares em causas que tramitam no tribunal. Sessão está prevista para começar às 14h

Publicado em 02/02/2026 às 07:35

Alterado em 02/02/2026 às 08:50

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta segunda-feira (2) sessão solene de abertura do Ano Judiciário de 2026, cerimônia que marca o recomeço dos trabalhos após o período de recesso.

A sessão está prevista para 14h e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os comandantes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, também foram convidados e representarão a classe de integrantes do Ministério Público e dos advogados. A toda-toda presidente da OAB/RJ, a criatura mais gongada de 2025 e amiga de Luiz Fux, não foi convidada.

(Aliás, Fux não deverá comparecer à sessão de hoje, pois está com pneumonia bacteriana, no estaleiro)

O encontro dos chefes dos Três Poderes ocorre no momento em que a Corte é criticada publicamente pela condução das investigações envolvendo as fraudes no Banco Master.

Na terça-feira (27), o ministro Alexandre de Moraes negou ter participado de um encontro com o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, no primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O suposto encontro foi noticiado por sites controversos, e teria ocorrido em meio ao processo de tentativa de compra do Master pelo BRB. A Globonews, como de praxe, passou a tarde toda discutindo o assunto e se esforçando para pôr o presidente Lula no centro da cena. Em nota à imprensa, Moraes classificou reportagem do "Metrópoles" sobre o assunto como “falsa e mentirosa”.

Fala-se que antes da liquidação do Master pelo Banco Central o escritório de advocacia Barci de Moraes, que pertence à família do ministro, prestou serviços ao banco de Vorcaro. Não se conhece alguém que tenha lido esse tal contrato assinado, talvez a jornalista global Malu Gaspar, ou o colega da tribuna do plimplim Lauro Jardim, o tenham visto.

No início deste mês, o ministro Dias Toffoli passou a ser criticado por permanecer na condição de relator do caso após matérias jornalísticas informarem que a Polícia Federal encontrou irregularidades em um fundo de investimento ligado ao Banco Master. O fundo teria comprado uma participação no resort Tayayá, localizado no Paraná, que era de propriedade de familiares do ministro.

O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, que não chamou a Malu Gaspar para ajudar na redação do texto, também foi criticado na Globonews por divulgar nota "chocha" à imprensa para defender a atuação de Toffoli.

Julgamentos

Os primeiros julgamentos do plenário em 2026 estão previstos para começar na próxima quarta-feira (4), quando os ministros devem decidir a validade de regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para limitar o uso das redes sociais por juízes de todo o país.

No dia 11 de fevereiro, a Corte deve julgar se a liberdade de expressão pode ser limitada diante de casos de danos à honra e imagem. O caso envolve uma organização não governamental (ONG) que denunciou maus-tratos de animais na Festa do Peão de Barretos.

A validade da adoção do chamado Programa Escola Sem Partido em todo o país está pautada para o dia 19 de fevereiro.

Marielle

A Primeira Turma do STF marcou para o dia 24 de fevereiro o julgamento presencial da ação penal que trata do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018 no Rio de Janeiro.

São réus pela suposta participação no crime o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, irmão de Domingos, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa, o major da Policia Militar Ronald Alves de Paula e o ex-policial militar Robson Calixto, assessor de Domingos. Todos estão presos preventivamente.

De acordo com a investigação realizada pela Polícia Federal, o assassinato de Marielle está relacionado ao posicionamento contrário da parlamentar aos interesses do grupo político liderado pelos irmãos Brazão, que têm ligação com questões fundiárias em áreas controladas por milícias no Rio.

Planos de saúde

E o ministro Moraes, que deve ter plano de saúde de estrela de cinema, sentou sobre o processo que condena as seguradores sobre uma tal cláusula que permite aumentos abusivos relacionados à alta idade dos seus segurados. Espera-se que ele defina logo seu entendimento sobre o assunto e libere logo esse calhamaço digital.

(Informe JB com André Richter/Agência Brasil)