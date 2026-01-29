Garcia 111, investimento de mais de R$ 600 milhões do Opportunity-SIG, terá 30 mil m2 de área construída, um gigante no quadrilátero do charme de Ipanema

Publicado em 29/01/2026 às 12:12

O Opportunity Imobiliário confirmou o furo do Informe JB dessa terça-feira (27), e esclareceu que o gigantesco empreendimento de 19 andares espalhados com salas corridas de até 1.300 m2, da Garcia D’Ávila 111, terá ainda “lobby” com pé-direito triplo com lojas no térreo e sobreloja. Haverá ainda três andares suspensos de estacionamento e três submersos. Investidor de longo prazo, o Fundo Imobiliário do Opportunity vai alugar todas as unidades, mas aceitará subdividir os pavimentos.



O projeto do empreendimento corporativo, no padrão ”triple A”, é assinado pelo renomado escritório Aflalo/Gasperini arquitetos, e combina desempenho técnico, sustentabilidade e arquitetura. Uma das atrações estará no topo, equivalente ao 22º andar: um amplo “rooftop” que deve movimentar Ipanema no “happy hour”, com vista para praia, a Lagoa e o Cristo Redentor.



O Opportunity Imobiliário e a SIG Engenharia vão investir mais de R$ 600 milhões no empreendimento que terá 30 mil m2 de área construída na esquina das ruas Garcia D’Ávila e Visconde de Pirajá. O endereço é um dos mais emblemáticos e valorizados do Rio, no quadrilátero do charme, região marcada por comércio de referência, gastronomia e empreendimentos de alto padrão.



Obras já iniciadas

As obras já foram iniciadas nas fundações. Mas dependem ainda da conclusão das obras de desmonte do anexo de 12 andares da H.Stern (metade da empreitada já está feita), que ocupa cerca de 40% do terreno.



O edifício será concebido como empreendimento de alta precisão arquitetônica e técnica. A conclusão está prevista para o fim de 2028, começo de 2029.



Eficiência e desempenho

A proposta, segundo a assessoria do Opportunity Imobiliário, “equilibra elegância urbana, eficiência e desempenho, com uma arquitetura de linguagem funcional e contemporânea, pensada para se inserir com naturalidade na paisagem de Ipanema e reforçar a experiência do entorno”.



Vista deslumbrante

As salas dos andares mais altos têm ampla e deslumbrante vista para a Praia de Ipanema e para a Lagoa Rodrigo de Freitas, além de certificação LEED e especificações técnicas alinhadas aos mais altos padrões de sustentabilidade, eficiência e conforto exigidos pelo mercado corporativo internacional.



Projetos flexíveis

Os pavimentos corporativos para locação poderão ter até 1.300 m², com vagas de garagem, favorecendo “layouts” flexíveis e eficientes, adaptáveis a diferentes perfis de empresas.



No térreo, três lojas integram o embasamento, reforçando a vocação comercial do endereço e sua relação histórica com a rua.



O 15º projeto do grupo em Ipanema

O investimento amplia e coroa a atuação do Opportunity Imobiliário em Ipanema. Desde que se instalou no 14º andar do “Forum de Ipanema”, há três anos, a empresa esquadrinhou as oportunidades de imóveis para moradia no bairro como contrapartida aos investimentos em curso no “Reviver Centro” da Prefeitura, e já desenvolveu mais de 14 empreendimentos residenciais.



O Garcia 111 marca a entrada do Opportunity Imobiliário no segmento corporativo de alto padrão na Zona Sul, com um projeto que combina rigor de execução, cuidado de desenho e valorização do ambiente urbano da região.



“O nosso objetivo é entregar um edifício à altura do endereço em que se insere, capaz de atender diferentes segmentos com qualidade arquitetônica e desempenho técnico compatíveis com os mais rigorosos padrões internacionais”, afirma Marcelo Naidich, gestor do Opportunity Imobiliário.



Candidatura Caiado, a 1ª a dar chabu

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, eleito e reeleito pelo União Brasil, foi o primeiro a se lançar candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. O ditado diz que “apressado come cru”. Pois foi também a primeira candidatura a entrar em crise. Rejeitado pelo União, que não se engajou na campanha, trocou de sigla, sendo acolhido pelo PSD de Gilberto Kassab.



Em 4 de abril de 2025, sem poder concorrer a um terceiro mandato, nem desejando vaga no Senado, ele lançou, com toda a pompa, a pré-campanha à Presidência como candidato da direita, do agronegócio e da segurança pública.



O governador Ronaldo Caiado Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil

'Em Goiás, o crime não se cria'

Coração rateou

Mais vale o ditado

Contratou os serviços de divulgação da FSB, a maior agência de assessoria de imprensa e consultoria do país, e pôs na TV uma agressiva campanha de louvação dos feitos da economia goiana – realizados pelo setor privado -, que culminava com a louvação da rígida política de combate ao crime em Goiás.O vídeo encerrava com imagens de PMs fardados, com armas pesadas e a afirmação: “Em Goiás, o crime não se cria”, ponteado por uma rajada de metralhadora. Causou horror às pessoas democratas e sensatas.O tempo passou. Caiado, médico ortopedista, e o primeiro governador de direita (surgiu na União Democrática Ruralista-UDR, na campanha presidencial de 1989, que disputou contra Fernando Collor, Lula, Brizola, Mário Covas e Ulysses Guimarães) a divergir de Bolsonaro na pandemia da Covid, seguiu marcando restrições ao clã. Mas a candidatura não emplacou.Para piorar a situação, ele, que já tinha um histórico de problemas cardíacos, teve arritmia em novembro do ano passado e foi operado de ablação, no Hospital Vila Nova Star, para reduzir o ritmo cardíaco.Como se sabe, mesmo com o avanço da medicina, o eleitorado fica com um pé atrás em relação a políticos com problemas médicos.Antes de recorrer à ajuda salvadora do partido de Kassab - que controla fortes bancadas na Câmara e no Senado, e conta com três pré-candidatos à presidência: os governadores Ratinho Júnior (PR), Eduardo Leite (RS) e o agora filiado Caiado, além de grande poder de barganha em 2026 -, o governador de Goiás devia ter lembrado dos “Fogos Caramuru, o único que não dão chabu”.