Quem vai parar Donald Trump? Putin ou Xi? Presidente dos EUA manda capturar Maduro e a primeira-dama da Venezuela

Helicópteros do exército norte-americano chegaram a Caracas na madrugada Foto: reprodução da TV

Na madrugada deste sábado (3), o presidente dos EUA, Donald Trump, usou sua própria rede social para anunciar que os Estados Unidos atacaram a Venezuela e capturaram seu presidente Nicolás Maduro.

Trump disse que Maduro foi retirado do país.

Não se sabe se Trump agiu com a aquiescência do Congresso, como manda a Constituição norte-americana.

Os Estados Unidos não fizeram uma intervenção tão direta na América Latina desde a invasão do Panamá em 1989 para depor o líder militar Manuel Noriega.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, junto com sua esposa, capturado e expulso do país", disse Trump em uma publicação da Truth Social.



Os controvertidos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e dos Estados Unidos, Donald Trump: quem sairá vencedor perante a opinião pública internacional? Fotos: AFP

A Venezuela resistirá à presença de tropas estrangeiras, disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, em um vídeo logo a seguir.

Padrino disse que o ataque dos EUA ao país atingiu áreas civis.

Ele acrescentou que a Venezuela está compilando informações sobre pessoas mortas e feridas.



Oposição se cala

A oposição venezuelana informou em um comunicado no X que não faria "comentários oficiais" sobre os eventos. A oposição é liderada pela vencedora do Prêmio Nobel da Paz Maria Corina Machado.

A CBS News informou que a Delta Force do Exército dos EUA foi a unidade que capturou o líder venezuelano.

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, afirmou que o governo venezuelano não sabe o paradeiro de Maduro ou de sua esposa, Cilia Flores.

Rodriguez falou na manhã deste sábado em um áudio transmitido pela televisão estatal.

"Exigimos provas imediatas da vida do presidente Nicolás Maduro e da primeira combatente Cilia Flores", disse Rodriguez.

Maduro está no poder desde 2013 e conquistou um terceiro mandato no ano passado após uma eleição contestada.

O presidente, de 63 anos, ex-motorista de ônibus, liderou um colapso econômico prolongado na outrora relativamente rica nação sul-americana, provocando um êxodo de cerca de 7,7 milhões de migrantes.

O país da OPEP foi governado por socialistas por um quarto de século, quando o falecido Hugo Chávez venceu a eleição presidencial de 1998.

Quase 82% dos venezuelanos vivem na pobreza, com 53% em pobreza extrema, incapazes de comprar até mesmo alimentos básicos, disse à Reuters um relator especial da ONU em fevereiro.

Maduro frequentemente chama políticos da oposição de "demônios fascistas" e "os sobrenomes", estes últimos uma provocação sobre suas supostas origens ricas.

Críticos, tanto no país quanto no exterior, dizem que ele é um ditador que prendeu ou perseguiu opositores políticos, bloqueando repetida e injustamente a participação de candidatos da oposição nas eleições.

Maduro nega essas acusações. Ele prometeu trazer "a paz" e um novo período de crescimento que significará que a economia "não dependerá mais da receita do petróleo".

Uma pesquisa da Reuters/Ipsos no início de dezembro revelou que uma ampla parcela de americanos se opôs à campanha militar dos EUA de ataques mortais contra barcos suspeitos de transportar drogas ilegais nas águas do Caribe e do Pacífico próximas à Venezuela.

Cerca de metade dos entrevistados – 48% – disse se opor à realização dos ataques sem antes obter autorização de um juiz ou tribunal, enquanto 34% disseram apoiá-las. Dezoito por cento estavam inseguros ou indecisos.

Entre os republicanos, 67% apoiaram os ataques e 19% se opuseram. Entre os democratas, 80% se opuseram e 9% as apoiaram.

O vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, disse que Maduro "finalmente enfrentará a justiça por seus crimes".

A Espanha pediu desescalada, moderação e respeito ao direito internacional na Venezuela, disse o Ministério das Relações Exteriores espanhol em um comunicado. Também se ofereceu como negociador para ajudar a encontrar uma solução pacífica.

Os EUA acusaram Maduro de administrar um "estado narco-estadual" e de fraudar a eleição do ano passado.

O líder venezuelano afirmou que Washington quer controlar as reservas de petróleo da Venezuela, as maiores do mundo.

Trump prometeu repetidamente operações de terras no produtor sul-americano de petróleo e disse na última segunda-feira que seria "inteligente" Maduro deixar o poder.

Os EUA fizeram um grande reforço militar na região, incluindo um porta-aviões, navios de guerra e caças avançados estacionados no Caribe.

Trump buscou um "bloqueio" ao petróleo venezuelano e ampliou as sanções contra o governo Maduro.

Os EUA também realizaram mais de duas dezenas de ataques contra embarcações que alegam estarem envolvidas no tráfico de drogas no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe.

Rússia se pronuncia

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou neste sábado profunda preocupação, e condenou um "ato de agressão armada" contra a Venezuela cometido pelos Estados Unidos.

"Na situação atual, é importante... para evitar uma escalada adicional e focar em encontrar uma saída da situação por meio do diálogo", disse comunicado do ministério.

O senador republicano Mike Lee disse que o secretário de Estado, Marco Rubio, lhe contou que Maduro foi preso por forças americanas para ser julgado por acusações criminais nos Estados Unidos.

"Ele (Rubio) não prevê nenhuma ação adicional na Venezuela agora que Maduro está sob custódia dos EUA", escreveu Lee no X após uma ligação com o principal diplomata de Washington.

A Itália reage

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse que Roma e sua representação diplomática em Caracas estão monitorando quaisquer desenvolvimentos com atenção especial à comunidade italiana no país.

Tajani disse em uma postagem no X que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, estava sendo mantida constantemente informada e que a unidade de crise do ministério das Relações Exteriores estava operacional.

O embaixador da Itália na Venezuela disse na TV estatal italiana Rai que cerca de 160.000 italianos atualmente vivem no país, a maioria com passaporte duplo, além de alguns que estão lá por motivos de trabalho e turismo.

Alemanha

O ministério das Relações Exteriores da Alemanha informou que acompanha a situação na Venezuela com grande preocupação e uma equipe de crise deve se reunir mais tarde para mais discussões.

Uma comunicação escrita vista pela Reuters informou que o ministério estava em contato próximo com a embaixada em Caracas e que uma equipe de crise se reuniria mais tarde.

Maria Corina

Quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 10 de outubro, Maria Corina Machado estava escondida na Venezuela há mais de um ano como líder de fato da oposição do país.

Ela havia sido proibida de viajar por uma década, mas em 11 de dezembro Machado apareceu em Oslo após deixar secretamente a Venezuela.

Em meados de 2023, Machado organizou uma eleição primária sem apoio oficial, devolvendo a vida à oposição em um país onde os protestos haviam sido reprimidos e dissidentes presos.

Mãe de três filhos, casada com um advogado constitucionalista, a mensagem de Machado era simples: Maduro lidera uma "máfia" que saqueou o país e reprime seu povo.

No ano passado, autoridades eleitorais aliadas a Maduro declararam sua reeleição – em uma votação amplamente vista como fraudada.

O governo Maduro chamou Corina de fascista e terrorista, acusando-a de fomentar uma conspiração de direita para derrubar seu governo.

No início de 2024, a mais alta corte da Venezuela proibiu Corina de concorrer à presidência, citando supostas irregularidades financeiras de seu período anterior como legisladora.

Em uma entrevista em 12 de dezembro, Corina disse que o governo Maduro logo chegaria ao fim.

"O que posso dizer é que o regime de Maduro está em seus últimos dias. Ele chegará ao fim, com ou sem negociações. É do interesse de Maduro que isso seja por meio de negociações", disse ela em espanhol durante uma entrevista à RCN TV da Colômbia, em Oslo.

No mesmo dia, Corina fez declarações semelhantes em uma coletiva de imprensa, dizendo que focaria em alcançar "uma transição ordenada e pacífica" após Maduro.

O Ministério da Informação da Venezuela na época não respondeu a um pedido de comentário sobre as declarações de Corina.

União Europeia

A União Europeia afirmou repetidamente que Maduro "carece de legitimidade", disse o principal diplomata do bloco, Kaja Kallas, no sábado.

Ela também pediu moderação e respeito ao direito internacional em relação à situação.

Petróleo

A produção e refino de petróleo da empresa estatal venezuelana PDVSA estão normais neste sábado e suas instalações mais importantes não sofreram danos em ataques dos EUA, segundo uma avaliação inicial, disseram duas fontes com conhecimento das operações da empresa.

O porto de La Guaira, próximo a Caracas, um dos maiores do país, mas não utilizado para operações petrolíferas, foi relatado como tendo sofrido danos severos, disse uma das fontes.

'Tráfico de drogas'

O anúncio da captura de Maduro veio após meses de pressão sobre Maduro por acusações de tráfico de drogas e ilegitimidade no poder.

Antes dos ataques da madrugada, os EUA acusaram Maduro de administrar um "estado narco" e de fraudar a eleição do ano passado, que a oposição afirmou ter vencido de forma esmagadora.

O líder venezuelano, que sucedeu Hugo Chávez no poder em 2013, afirmou que Washington quer o controle das reservas de petróleo da nação sul-americana, as maiores do mundo.

O governo da Venezuela afirmou que civis e militares morreram nos ataques, mas não forneceu números.

Trump disse que a operação foi realizada "em conjunto com as autoridades dos EUA", prometendo mais detalhes em uma coletiva de imprensa às 11h (16h GMT) em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida.

'Terrorismo de Estado'

Cuba denunciou o que descreveu como um ataque "criminoso" dos EUA à Venezuela e informou que está clamando urgentemente por uma reação da comunidade internacional.

A presidência cubana acusou os Estados Unidos de "terrorismo de Estado" contra o povo venezuelano e afirmou que o que descreveu como uma "zona de paz" estava sendo "brutalmente agredido".

Lula se pronunciou

O presidente brasileiro publicou sua opinião na rede social X:

"Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.

Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.

A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões.

A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz.

A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação."

Rússia insta os EUA a libertarem Maduro

A Rússia instou os Estados Unidos a libertarem Maduro e sua esposa, em um comunicado emitido pelo ministério das Relações Exteriores russo no sábado.

"À luz de relatos confirmados de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa estão nos Estados Unidos, instamos fortemente a liderança americana a reconsiderar sua posição e libertar o presidente legalmente eleito de um país soberano e sua esposa", disse o ministério no comunicado.

França

A operação militar dos Estados Unidos que resultou na captura de Maduro foi contra os princípios do direito internacional, disse o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noel Barrot.

"A operação militar que levou à captura de Nicolás Maduro viola o princípio de não recorrer à força, que fundamenta o direito internacional. A França reitera que nenhuma solução política duradoura pode ser imposta de fora e que apenas os próprios povos soberanos podem decidir seu futuro", escreveu Barrot no X.

Senador democrata diz que o Congresso deveria estar envolvido



O senador americano Tim Kaine, democrata no Comitê de Relações Exteriores do Senado, condenou o que chamou de "ataque militar não autorizado" de Trump à Venezuela.

Ele disse que isso marcou um retorno a uma história de intervenções fracassadas dos EUA pelo Hemisfério Ocidental.

"Para onde isso vai agora? O presidente enviará nossas tropas para proteger os manifestantes iranianos? Para impor o frágil cessar-fogo em Gaza? Para combater terroristas na Nigéria? Para tomar a Groenlândia ou o Canal do Panamá? Suprimir americanos que se reúnem pacificamente para protestar contra suas políticas? Trump ameaçou fazer tudo isso e muito mais e não vê necessidade de buscar autorização legal da legislatura eleita do povo antes de colocar os militares em risco", disse Kaine em um comunicado.

"Já passou da hora do Congresso reafirmar seu papel constitucional fundamental em questões de guerra, paz, diplomacia e comércio", disse Kaine.

Ele disse que o Congresso votaria na próxima semana sua resolução bipartidária estipulando que os EUA não devem estar em guerra com a Venezuela sem uma autorização clara do Congresso.

