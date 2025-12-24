INFORME JB
Moraes divulga nova nota sobre a polêmica do caso do Banco Master
Enquanto no Twitter grande parte dos internautas acusa de "prática lavajatista" o teor das notícias e a repercussão do caso Moraes-Galípolo-Banco Master, pois com isso se deixou de falar de Sóstenes e seus 470 mil guardados no armário de casa, o ministro Alexandre de Moraes divulgou nova nota esclarecedora, nessa terça-feira (23). Ele nega que tenha havido conversa por telefone com o presidente do Banco Central.
Eis a nota:
(atenção ao ato falho: não foi o Master que tentou comprar o BRB, foi o contrário)
'O Ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou, em seu gabinete, duas reuniões com o Presidente do Banco Central para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. A primeira no dia 14/09, após a primeira aplicação da lei, em 30/08; e a segunda no dia 30/09, após a referida lei ter sido aplicada em sua esposa, no dia 22/09. Em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Banco Master. Esclarece, ainda, que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos, para esse ou qualquer outro assunto. Por fim, esclarece que o escritório de advocacia de sua esposa jamais atuou na operação de aquisição BRB-Master perante o Banco Central.'