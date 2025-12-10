INFORME JB
Golpe na Câmara: veja como votou cada deputado no Projeto de Lei que diminui o tempo de prisão dos que atentaram contra a democracia
Por INFORME JB com Revista Fórum
Publicado em 10/12/2025 às 07:01
Alterado em 10/12/2025 às 09:02
Por Ivan Longo - Em uma sessão marcada por autoritarismo, violência física e cerceamento da imprensa, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira (10), às 2h26, o texto-base do chamado PL da Dosimetria, projeto que reduz as penas de condenados por tentativa de golpe de Estado.
A medida, patrocinada pelo centrão e pilotada por Hugo Motta (Republicanos-PB), abre caminho para que Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses por comandar a trama golpista, deixe a prisão em cerca de 2 anos e 4 meses, segundo cálculos da equipe do relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP).
Apesar de aliados do bolsonarismo insistirem há meses na anistia, o projeto aprovado trata apenas de reduzir penas — embora, na prática, isso equivalha a um benefício direto aos golpistas, inclusive ao próprio ex-presidente. Bolsonaro cumpre pena na superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília desde 22 de novembro, após ter violado a tornozeleira eletrônica, o que levou o ministro Alexandre de Moraes a decretar prisão preventiva ao considerar tentativa de fuga.
Veja como votou cada deputado
NOME / PARTIDO / ESTADO / VOTO
AVANTE
André Janones Avante MG não
Bruno Farias Avante MG sim
Delegada Ione Avante MG sim
Greyce Elias Avante MG sim
Luis Tibé Avante MG sim
Neto Carletto Avante BA - Abstenção
Pastor Isidório Avante BA sim
Waldemar Oliveira Avante PE sim
CIDADANIA
Alex Manente Cidadania SP sim
Amom Mandel Cidadania AM sim
Any Ortiz Cidadania RS sim
Arnaldo Jardim Cidadania SP - Abstenção
MDB
Acácio Favacho MDB AP sim
Alceu Moreira MDB RS sim
Alexandre Guimarães MDB TO sim
Andreia Siqueira MDB PA sim
Antônio Doido MDB PA sim
Baleia Rossi MDB SP sim
Cleber Verde MDB MA sim
Cobalchini MDB SC sim
Célio Silveira MDB GO sim
Delegado Palumbo MDB SP sim
Dra. Alessandra H. MDB PA sim
Duda Ramos MDB RR - Abstenção
Elcione Barbalho MDB PA - Abstenção
Emanuel Pinheiro MDB MT não
Eunício Oliveira MDB CE - Abstenção
Fábio Teruel MDB SP não
Gutemberg Reis MDB RJ sim
Helena Lima MDB RR - Abstenção
Henderson Pinto MDB PA sim
Hercílio Diniz MDB MG sim
Hildo Rocha MDB MA - Abstenção
Isnaldo Bulhões Jr MDB AL não
Iza Arruda MDB PE não
José Priante MDB PA - Abstenção
João Cury MDB SP sim
Juarez Costa MDB MT - Abstenção
Keniston Braga MDB PA sim
Lucio Mosquini MDB RO sim
Luiz F. Vampiro MDB SC sim
Marussa Boldrin MDB GO sim
Márcio Biolchi MDB RS - Abstenção
Newton Cardoso Jr MDB MG - Abstenção
Olival Marques MDB PA sim
Otoni De Paula MDB RJ sim
Pezenti MDB SC sim
Rafael Brito MDB AL não
Rafael Prudente MDB DF sim
Renilce Nicodemos MDB PA - Abstenção
Ricardo Maia MDB BA - Abstenção
Sergio Souza MDB PR sim
Simone Marquetto MDB SP sim
Yury Do Paredão MDB CE - Abstenção
NOVO
Adriana Ventura Novo SP sim
Gilson Marques Novo SC sim
Luiz Lima Novo RJ sim
Marcel Van Hattem Novo RS sim
Ricardo Salles Novo SP sim
PC DO B
Alice Portugal PC do B BA não
Daiana Santos PC do B RS não
Daniel Almeida PC do B BA não
Enfermeira Rejane PC do B RJ não
Jandira Feghali PC do B RJ não
Márcio Jerry PC do B MA não
Orlando Silva PC do B SP não
Prof Marcivania PC do B AP não
Renildo Calheiros PC do B PE não
PDT
Afonso Motta PDT RS não
André Figueiredo PDT CE não
Dorinaldo Malafaia PDT AP não
Duda Salabert PDT MG não
Flávia Morais PDT GO sim
Félix Mendonça Jr PDT BA não
Josenildo PDT AP não
Leo Prates PDT BA - Abstenção
Leônidas Cristino PDT CE não
Marcos Tavares PDT RJ não
Mauro Benevides Fo. PDT CE não
Max Lemos PDT RJ não
Márcio Honaiser PDT MA - Abstenção
Mário Heringer PDT MG não
Pompeo De Mattos PDT RS não
Robério Monteiro PDT CE não
PL
Alberto Fraga PL DF sim
Altineu Côrtes PL RJ sim
André Fernandes PL CE sim
André Ferreira PL PE sim
Antonio Carlos R. PL SP sim
Bia Kicis PL DF sim
Bibo Nunes PL RS sim
Cap. Alberto Neto PL AM sim
Capitão Alden PL BA sim
Capitão Augusto PL SP sim
Carla Zambelli PL SP - Abstenção
Carlos Jordy PL RJ sim
Cb Gilberto Silva PL PB sim
Cel. Chrisóstomo PL RO sim
Chris Tonietto PL RJ sim
Coronel Fernanda PL MT sim
Coronel Meira PL PE sim
Daniel Agrobom PL GO sim
Daniel Freitas PL SC sim
Daniela Reinehr PL SC sim
Del. Éder Mauro PL PA sim
Delegado Bilynskyj PL SP sim
Delegado Caveira PL PA sim
Delegado Ramagem PL RJ - Afastado
Detinha PL MA - Abstenção
Domingos Sávio PL MG sim
Dr. Jaziel PL CE sim
Eduardo Bolsonaro PL SP - Afastado
Eli Borges PL TO sim
Emidinho Madeira PL MG sim
Eros Biondini PL MG sim
Fernando Rodolfo PL PE sim
Filipe Barros PL PR sim
Filipe Martins PL TO sim
General Girão PL RN sim
General Pazuello PL RJ sim
Giacobo PL PR sim
Gilvan Da Federal PL ES sim
Giovani Cherini PL RS sim
Gustavo Gayer PL GO sim
Helio Lopes PL RJ sim
Icaro De Valmir PL SE sim
Jefferson Campos PL SP sim
Joaquim Passarinho PL PA sim
Josimarmaranhãozi PL MA - Abstenção
José Medeiros PL MT sim
João Carlos Bacelar PL BA - Abstenção
Julia Zanatta PL SC sim
Junio Amaral PL MG sim
Junior Lourenço PL MA sim
Lincoln Portela PL MG sim
Luiz Carlos Motta PL SP sim
Luiz P.O Bragança PL SP sim
Marcelo Moraes PL RS sim
Marcelo Álvaro PL MG sim
Marcio Alvino PL SP sim
Marcos Pollon PL MS sim
Mario Frias PL SP sim
Matheus Noronha PL CE - Abstenção
Mauricio Do Vôlei PL MG sim
Miguel Lombardi PL SP sim
Nelson Barbudo PL MT sim
Nikolas Ferreira PL MG sim
Osmar Terra PL RS não
Pastor Eurico PL PE sim
Pastor Gil PL MA - Abstenção
Paulo Freire Costa PL SP sim
Pr.Marco Feliciano PL SP sim
Professor Alcides PL GO sim
Ricardo Guidi PL SC sim
Roberta Roma PL BA sim
Roberto Monteiro PL RJ sim
Rodolfo Nogueira PL MS sim
Rodrigo Da Zaeli PL MT sim
Rosana Valle PL SP sim
Rosângela Reis PL MG sim
Sanderson PL RS sim
Sgt. Gonçalves PL RN sim
Soraya Santos PL RJ sim
Sóstenes Cavalcant PL RJ sim
Vinicius Gurgel PL AP sim
Wellington Roberto PL PB - Abstenção
Zucco PL RS sim
Zé Trovão PL SC sim
Zé Vitor PL MG sim
PODEMOS
Bruno Ganem Podemos SP sim
Dr Victor Linhalis Podemos ES sim
Enf. Ana Paula Podemos CE - Abstenção
Fábio Macedo Podemos MA não
Gilson Daniel Podemos ES sim
Glaustin Da Fokus Podemos GO sim
Luiz Carlos Hauly Podemos PR sim
Mauricio Marcon Podemos RS sim
Rafael Fera Podemos RO sim
Raimundo Costa Podemos BA - Abstenção
Renata Abreu Podemos SP sim
Rodrigo Gambale Podemos SP sim
Romero Rodrigues Podemos PB sim
Ruy Carneiro Podemos PB sim
Sargento Portugal Podemos RJ sim
Sergio Santos Podemos MG sim
Tiago Dimas Podemos TO sim
PP
Adriano Do Baldy PP GO - Abstenção
Afonso Hamm PP RS sim
Aguinaldo Ribeiro PP PB - Abstenção
Aj Albuquerque PP CE - Abstenção
Allan Garcês PP MA sim
Amanda Gentil PP MA - Abstenção
Ana Paula Leão PP MG sim
André Abdon PP AP sim
Arthur Lira PP AL sim
Bebeto PP RJ sim
Clarissa Tércio PP PE sim
Claudio Cajado PP BA - Abstenção
Covatti Filho PP RS sim
Da Vitoria PP ES sim
Daniel Barbosa PP AL - Abstenção
Del. Bruno Lima PP SP - Abstenção
Del. Fabio Costa PP AL sim
Delegado Da Cunha PP SP sim
Dilceu Sperafico PP PR sim
Dimas Fabiano PP MG sim
Doutor Luizinho PP RJ sim
Dr. Luiz Ovando PP MS sim
Eduardo Da Fonte PP PE sim
Elmano Férrer PP PI sim
Evair De Melo PP ES sim
Fausto Pinato PP SP sim
Guilherme Derrite PP SP sim
João Leão PP BA sim
João Maia PP RN sim
Julio Lopes PP RJ sim
Luiz Antônio Corrêa PP RJ sim
Lula Da Fonte PP PE - Abstenção
Marx Beltrão PP AL sim
Mauricio Neves PP SP sim
Mersinho Lucena PP PB sim
Mário Negromonte PP BA não
Pedro Westphalen PP RS sim
Pinheirinho PP MG sim
Ricardo Barros PP PR sim
Robinson Faria PP RN sim
Silvia Cristina PP RO sim
Socorro Neri PP AC não
Thiago De Joaldo PP SE sim
Tião Medeiros PP PR sim
Toninho Wandscheer PP PR sim
Vermelho PP PR sim
Vicentinho Júnior PP TO sim
Zezinho Barbary PP AC sim
Zé Adriano PP AC - Abstenção
Átila Lira PP PI sim
PRD
Dr. Frederico PRD MG sim
Fabiano Cazeca PRD MG sim
Fred Costa PRD MG sim
Magda Mofatto PRD GO sim
Marreca Filho PRD MA sim
PSB
Bandeira De Mello PSB RJ não
Duarte Jr. PSB MA não
Eriberto Medeiros PSB PE não
Felipe Carreras PSB PE não
Gervásio Maia PSB PB não
Guilherme Uchoa PSB PE - Abstenção
Heitor Schuch PSB RS não
Jonas Donizette PSB SP sim
Júnior Mano PSB CE não
Lucas Ramos PSB PE não
Luciano Ducci PSB PR - Abstenção
Lídice Da Mata PSB BA não
Paulo Folletto PSB ES - Abstenção
Pedro Campos PSB PE não
Rodrigo Rollemberg PSB DF não
Tabata Amaral PSB SP não
PSD
Antonio Brito PSD BA - Abstenção
Caio Vianna PSD RJ - Abstenção
Carlos Sampaio PSD SP sim
Castro Neto PSD PI não
Cezinha Madureira PSD SP sim
Célio Studart PSD CE não
Danrlei PSD RS sim
Delegada Katarina PSD SE sim
Diego Andrade PSD MG sim
Diego Coronel PSD BA não
Domingos Neto PSD CE não
Dr. Ismael Alexand PSD GO sim
Fabio Reis PSD SE - Abstenção
Fernando Monteiro PSD PE não
Gabriel Nunes PSD BA não
Gilberto Nascimento PSD SP sim
Hugo Leal PSD RJ sim
Igor Timo PSD MG não
Ismael PSD SC sim
Josivaldo Jp PSD MA sim
Júlio Cesar PSD PI - Abstenção
Júnior Ferrari PSD PA sim
Laura Carneiro PSD RJ não
Luciano Alves PSD PR sim
Luciano Amaral PSD AL - Abstenção
Luisa Canziani PSD PR sim
Luiz Fernando PSD MG - Abstenção
Luiz Gastão PSD CE sim
Luiz Nishimori PSD PR sim
Marcos A. Sampaio PSD PI não
Misael Varella PSD MG sim
Otto Alencar Filho PSD BA - Abstenção
Paulo Litro PSD PR sim
Paulo Magalhães PSD BA não
Pedro Paulo PSD RJ não
Raimundo Santos PSD PA sim
Reinhold Stephanes PSD PR sim
Ribamar Silva PSD SP sim
Rodrigo Estacho PSD PR sim
Sargento Fahur PSD PR sim
Saulo Pedroso PSD SP - Abstenção
Sidney Leite PSD AM - Abstenção
Stefano Aguiar PSD MG sim
Sérgio Brito PSD BA não
Tiririca PSD SP sim
Zé Haroldo Cathedral PSD RR - Abstenção
Átila Lins PSD AM - Abstenção
PSDB
Adolfo Viana PSDB BA - Abstenção
Aécio Neves PSDB MG sim
Beto Pereira PSDB MS sim
Beto Richa PSDB PR sim
Dagoberto Nogueira PSDB MS não
Daniel Trzeciak PSDB RS sim
Geovania De Sá PSDB SC sim
Geraldo Resende PSDB MS não
Lucas Redecker PSDB RS sim
Lêda Borges PSDB GO sim
Paulo A. Barbosa PSDB SP sim
Paulo Abi-Ackel PSDB MG sim
Vitor Lippi PSDB SP sim
PSOL
Chico Alencar Psol RJ não
Célia Xakriabá Psol MG não
Erika Hilton Psol SP não
Fernanda Melchionna Psol RS não
Glauber Braga Psol RJ não
Ivan Valente Psol SP não
Luiza Erundina Psol SP não
Pastor Henrique V. Psol RJ não
Professora Luciene Psol SP não
Sâmia Bomfim Psol SP não
Talíria Petrone Psol RJ não
Tarcísio Motta Psol RJ não
PT
Airton Faleiro PT PA não
Alencar Santana PT SP não
Alfredinho PT SP não
Ana Paula Lima PT SC não
Ana Pimentel PT MG não
Arlindo Chinaglia PT SP não
Benedita Da Silva PT RJ não
Bohn Gass PT RS não
Camila Jara PT MS não
Carlos Veras PT PE não
Carlos Zarattini PT SP não
Carol Dartora PT PR não
Dandara PT MG não
Del. Adriana A. PT GO - Abstenção
Denise Pessôa PT RS não
Dilvanda Faro PT PA não
Dimas Gadelha PT RJ não
Dr. Francisco PT PI não
Erika Kokay PT DF não
Fernando Mineiro PT RN não
Florentino Neto PT PI não
Flávio Nogueira PT PI não
Helder Salomão PT ES não
Ivoneide Caetano PT BA não
Jack Rocha PT ES não
Jilmar Tatto PT SP não
Jorge Solla PT BA não
Joseildo Ramos PT BA não
Josias Gomes PT BA - Abstenção
José Airton PT CE não
José Guimarães PT CE não
João Daniel PT SE não
Juliana Cardoso PT SP não
Kiko Celeguim PT SP não
Lenir De Assis PT PR não
Leonardo Monteiro PT MG não
Lindbergh Farias PT RJ não
Lindenmeyer PT RS não
Luiz Couto PT PB não
Luizianne Lins PT CE não
Marcon PT RS não
Maria Do Rosário PT RS não
Merlong Solano PT PI não
Miguel Ângelo PT MG não
Natália Bonavides PT RN não
Nilto Tatto PT SP não
Odair Cunha PT MG não
Padre João PT MG não
Patrus Ananias PT MG não
Paulo Guedes PT MG não
Paulo Pimenta PT RS não
Paulão PT AL não
Pedro Uczai PT SC não
Reginaldo Lopes PT MG não
Reimont PT RJ não
Rogério Correia PT MG não
Rubens Otoni PT GO não
Rubens Pereira Jr. PT MA não
Rui Falcão PT SP não
Tadeu Veneri PT PR não
Valmir Assunção PT BA não
Vander Loubet PT MS não
Vicentinho PT SP não
Waldenor Pereira PT BA não
Welter PT PR não
Zeca Dirceu PT PR não
Zé Neto PT BA não
PV
Aliel Machado PV PR não
Bacelar PV BA não
Clodoaldo Magalhãe PV PE não
Prof. Reginaldo V. PV DF - Abstenção
REDE
Lucas Abrahao Rede AP não
Ricardo Galvão Rede SP não
Túlio Gadêl Ha Rede PE não
REPUBLICANOS
Adail Filho Republicanos AM sim
Albuquerque Republicanos RR sim
Alex Santana Republicanos BA - Abstenção
Aluisio Mendes Republicanos MA sim
Amaro Neto Republicanos ES sim
Antonio Andrade Republicanos TO sim
Antônia Lúcia Republicanos AC sim
Augusto Coutinho Republicanos PE não
Celso Russomanno Republicanos SP sim
Def. Stélio Dener Republicanos RR sim
Diego Garcia Republicanos PR sim
Ely Santos Republicanos SP sim
Euclydes Pettersen Republicanos MG sim
Fatima Pelaes Republicanos AP - Abstenção
Franciane Bayer Republicanos RS sim
Fred Linhares Republicanos DF sim
Gabriel Mota Republicanos RR - Abstenção
Gilberto Abramo Republicanos MG - Abstenção
Gustinho Ribeiro Republicanos SE sim
Hugo Motta Republicanos PB - Abstenção
Jadyel Alencar Republicanos PI - Abstenção
Jeferson Rodrigues Republicanos GO sim
Jorge Braz Republicanos RJ sim
Jorge Goetten Republicanos SC sim
Julio Cesar Ribeir Republicanos DF sim
Lafayette Andrada Republicanos MG sim
Luciano Vieira Republicanos RJ sim
Luis Carlos Gomes Republicanos RJ sim
Marcelo Crivella Republicanos RJ sim
Marcos Pereira Republicanos SP sim
Maria Rosas Republicanos SP sim
Messias Donato Republicanos ES sim
Murilo Galdino Republicanos PB - Abstenção
Márcio Marinho Republicanos BA - Abstenção
Ossesio Silva Republicanos PE sim
Pedro Lupion Republicanos PR sim
Ricardo Ayres Republicanos TO não
Roberto Duarte Republicanos AC sim
Rogéria Santos Republicanos BA sim
Ronaldo Nogueira Republicanos RS sim
Samuel Viana Republicanos MG sim
Silas Câmara Republicanos AM - Abstenção
Thiago Flores Republicanos RO - Abstenção
Vinicius Carvalho Republicanos SP sim
Wilson Santiago Republicanos PB - Abstenção
SOLIDARIEDADE
Aureo Ribeiro Solidariedade RJ sim
Maria Arraes Solidariedade PE não
Paulinho Da Força Solidariedade SP sim
Weliton Prado Solidariedade MG sim
Zé Silva Solidariedade MG sim
UNIÃO BRASIL
Alfredo Gaspar União Brasil AL sim
Arthur O. Maia União Brasil BA sim
Benes Leocádio União Brasil RN sim
Carla Dickson União Brasil RN sim
Carlos Gaguim União Brasil TO sim
Coronel Assis União Brasil MT sim
Coronel Ulysses União Brasil AC sim
Cristiane Lopes União Brasil RO sim
Dal Barreto União Brasil BA - Abstenção
Damião Feliciano União Brasil PB - Abstenção
Dani Cunha União Brasil RJ sim
Daniela Waguinho União Brasil RJ não
Danilo Forte União Brasil CE - Abstenção
David Soares União Brasil SP sim
Dayany Bittencourt União Brasil CE sim
Del. Matheus L.União Brasil PR sim
Delegado Marcelo União Brasil MG sim
Douglas Viegas União Brasil SP sim
Dr Fernando Máximo União Brasil RO sim
Dr.Zacharias Calil União Brasil GO sim
Eduardo Velloso União Brasil AC - Abstenção
Elmar Nascimento União Brasil BA sim
Fabio Schiochet União Brasil SC sim
Fausto Jr. União Brasil AM sim
Felipe Becari União Brasil SP sim
Felipe Francischin União Brasil PR sim
Fernando Coelho União Brasil PE sim
Geraldo Mendes União Brasil PR sim
Gisela Simona União Brasil MT sim
José Nelto União Brasil GO - Abstenção
José Rocha União Brasil BA sim
Juninho Do Pneu União Brasil RJ sim
Juscelino Filho União Brasil MA - Abstenção
Kim Kataguiri União Brasil SP sim
Leur Lomanto Jr. União Brasil BA sim
Luciano Bivar União Brasil PE não
Luiz Carlos Busato União Brasil RS sim
Marangoni União Brasil SP sim
Marcos Soares União Brasil RJ - Abstenção
Maurício Carva Lho União Brasil RO sim
Meire Serafim União Brasil AC não
Mendonça Filho União Brasil PE sim
Moses Rodrigues União Brasil CE - Abstenção
Murillo Gouvea União Brasil RJ sim
Nicoletti União Brasil RR sim
Padovani União Brasil PR sim
Pastor Claudio Mar União Brasil PA sim
Pastor Diniz União Brasil RR sim
Pauderney Avelino União Brasil AM sim
Paulo Azi União Brasil BA sim
Pedro Lucas F. União Brasil MA sim
Rafael Simoes União Brasil MG sim
Ricardo Abrão União Brasil RJ sim
Rodrigo De Castro União Brasil MG sim
Rodrigo Valadares União Brasil SE sim
Rosangela Moro União Brasil SP sim
Silvye Alves União Brasil GO sim
Vanderlan Alves União Brasil CE não
Yandra Moura União Brasil SE sim