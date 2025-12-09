Truculência de Hugo Motta no comando da Câmara, nesta tarde, repercute nas redes sociais

Para começar, o presidente do parlamento, em flagrante desrespeito ao Poder Judiciário, anunciou que de afogadilho iria votar a redução das penas dos golpistas do 8/1, incluindo a de Bolsonaro. Depois disso, mandou a polícia legislativa retirar à força o deputado Glauber Braga, que protestava sentado na cadeira da presidência. O mesmo que o Motta NÃO FEZ quando parlamentares de direita tomaram a mesa diretora em protesto em favor da anistia. Antes de mandar a polícia agir, porém, Motta mandou expulsar os jornalistas do plenário. As redes sociais andam reagindo majoritariamente contra ele. Veja

Publicado em 09/12/2025 às 20:22

Alterado em 09/12/2025 às 21:50

"Hugo Motta minúsculo". Presidente da Câmara é alvo de diversos memes Foto: reprodução/Twitter de Ricardo Noblat

Sem contar o fato de que, no Senado, o presidente Alcolumbre encontrou forte reação do senador Otto Alencar, presidente da CCJ, quando disse que o projeto da redução de pena, ao chegar da Câmara, será logo levado a plenário para votação, sem passar pela comissão. Veja o vídeo no final da página.

Nem na ditadura vi acontecer o que houve hoje na Camara. Corte do sinal da TV camara, vedação do acesso da imprensa ao plenário, tudo para evitar que o povo brasileiro visse o deputado Glauber ser violentamente arrabcado da Mesa pela polícia da casa a mando de Hugo Motta, o que… — Tereza Cruvinel (@TerezaCruvinel) December 9, 2025

RENUNCIA HUGO MOTTA. Não tens condições técnicas e nem morais de comandar a Câmara. E olha que causa nobre pra enlamear tudo: favorecer o condenado Jair Bolsonaro! — xico sá (@xicosa) December 9, 2025





Inaceitável! O Parlamento brasileiro segue sendo usado como moeda de troca pela turma que sempre prejudicou o Brasil. Não aceitaremos nenhum tipo de manobra para beneficiar quem quer fugir da justiça! pic.twitter.com/EvdAZiZGSQ — Pedro Campos (@pedrocampospe) December 9, 2025





VÍDEO: Em ação sem precedente histórico, Hugo Motta manda Polícia Legislativa espancar jornalistas que cobrem a Câmara dos Deputados.



Agressões começaram após ordem que eles receberam por aparelho de comunicação interna. pic.twitter.com/MAfkR1rYNS — Rodrigo Luis Veloso (@rodrigoluisvelo) December 9, 2025





Errado presidente! Sob sua responsabilidade está a maior agressão a liberdade de imprensa e a um mandato parlamentar dentro do Plenário da Câmara desde a redemocratização. Não se tem notícia de um deputado arrastado do Plenário nem na ditadura. https://t.co/juJ54eykmo — Maria do Rosário (@mariadorosario) December 9, 2025





????URGENTE: Deputado Federal Glauber Braga (PSOL-RJ), acusado de ser corrupto pelo Presidente Hugo Motta (REP-PB), da Câmara dos Deputados, GASTOU R$ 0 EM EMENDAS PIX SECRETAS. Hugo Motta quer eleger a BANCADA DOS CORRUPTOS nas eleições de 2026!???????????????? https://t.co/49hrJ7omcE pic.twitter.com/O6nO2MFyGo — PESQUISAS E ANÁLISES ELEIÇÕES (@pesquisas_elige) December 9, 2025





Hoje, na Câmara dos Deputados, o que vimos foi um episódio gravíssimo de cerceamento do trabalho da imprensa. Um tratamento inaceitável, autoritário, que atinge em cheio a liberdade de informação e a democracia brasileira. pic.twitter.com/5dzeRyXYdL — Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) December 9, 2025





ESCÂNDALO: Segundo Sósthenes Cavalcante, relatório da dosimetria que será votado hoje escancara o absurdo: Paulinho e um presidiário, preso por tentativa de golpe de Estado, articularam reduzir todas as penas, inclusive a dele. A democracia sofre; veem aí o golpe do Congresso! pic.twitter.com/YNBw2vHBbF — O PROGRESSISTA (@ambrosi_bispo) December 9, 2025





O CONGRESSO INIMIGO DO POVO ataca novamente. A Câmara dos Deputados vai votar hoje o PL da dosimetria para tirar o Bolsonaro da prisão. Para o Hugo Motta, a extrema-direita está liberada para dar golpe de Estado toda vez que perde a eleição. pic.twitter.com/lLDO0rCDk7 — Julio Freiress ???????? (@JFreiress_) December 9, 2025





O Hugo Motta "entregou a cabeça do Eduardo Bolsonaro" como forma de amenizar o fato de pautar o PL da dosimetria hoje. Eduardo perderá o mandato e, se a impunidade for aprovada, os bandidos que tentaram um golpe de Estado, inclusive o Bolsonaro, terão penas reduzidas. Pressão… pic.twitter.com/0dAHKKlqfD — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) December 9, 2025





O cara quer liberar os presos por um Golpe de Estado e acha que o Glauber foi autoritário.

RENUNCIA @HugoMottaPB pic.twitter.com/CJVJHMtIzy — Rei Lulão (@LulaoRei) December 9, 2025





O que se move na Câmara é uma nova etapa do Ensaio de Golpe de Estado. E quem está apenas relatando isso burocraticamente ou não está entendendo nada ou está metido nisso. — Bob Fernandes (@Bob_Fernandes) December 9, 2025









???? URGENTE



Pra forçar a anistia dos golpistas, Hugo Motta põe a cassação de Glauber em pauta, censura a imprensa, derruba a transmissão ao vivo e manda a Polícia tirar Glauber à força, causando a agressão de Sâmia e Célia.

Pros bolsonaristas só faltou dar a chave do Congresso. pic.twitter.com/QGWhdXEIXa — Djalma Nery (@djalmaneryneto) December 9, 2025





???? MOTTA PROTEGE BOLSONARISTAS

HUGO MOTTA DITADOR e faz parte do CONGRESSO INIMIGO DO POVO



Está achando que essa mobilização é extremismo?



Extremismo é você que age que nem um ditador tentando censura todos que criticam suas ações.



Por que não casou os 03 deputados… pic.twitter.com/JuBKJzU9Ki — DEMOCRACIA (@DEMOCRACIAPONTO) December 9, 2025





Quando bolsonaristas ocuparam por dois dias a mesa da Câmara, Hugo Motta esperou tranquilamente e até se submeteu à humilhação pelos deputados que se recusavam a deixar a cadeira.



Pra cassar Glauber, ele expulsa a imprensa, esvazia o plenário e chama a polícia.



Percebem? ????????‍?? pic.twitter.com/K1Ncu4ZWfv — Guilherme Cortez (@cortezpsol) December 9, 2025





Hugo Motta é odiado pelo povo, 83% dos brasileiros tem uma imagem negativa dele, não reeleja esse sujeito PARAÍBA!



SEM ANISTIA

SEM DOSIMETRIA

CONGRESSO INIMIGO DO POVO pic.twitter.com/Op3lMWp9NS — Raphael Trevisan (@RaphaelToficial) December 9, 2025





Vejam o vídeo completo do questionamento que Glauber Braga fez a Hugo Motta.



Depois disso, Motta mandou cortar a transmissão da TV Câmara, censurar a imprensa no plenário e usar a truculência da polícia legislativa para arrancar Glauber da cadeira.



Isso precisa correr o mundo. pic.twitter.com/gZqb90LJhC — Fábio Felix ?????‍???? (@fabiofelixdf) December 9, 2025





Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, discorda de Alcolumbre. pic.twitter.com/7LNM5KS4iD — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) December 9, 2025





Nota da ABI em repúdio à agressão a jornalistas

"ABI REPUDIA AGRESSÃO A JORNALISTAS E PARLAMENTARES E O DESLIGAMENTO DO SINAL DA TV CÂMARA



A Câmara dos Deputados viveu, nessa terça-feira (9), cenas nunca vistas, nem nos piores tempos da ditadura militar.

Por determinação do presidente Hugo Motta, a Polícia Legislativa retirou com violência da Mesa da Câmara, o deputado Glauber Braga, que protestava contra a cassação de seu mandato. Mais grave do que

isso, desligou o sinal da TV Câmara e expulsou, também com violência, os jornalistas do plenário.



A Associação Brasileira de Imprensa, que nos seus 117 anos de existência sempre lutou em defesa da democracia, da liberdade de imprensa e dos direitos humanos, repudia com veemência o cerceamento ao trabalho da imprensa, num atentado à liberdade de imprensa e ao direito de informação da população brasileira, bem como as agressões físicas a profissionais da imprensa e a parlamentares.



Mais do que isso, exige explicações do presidente da Câmara, Hugo Motta, e a sua responsabilização direta pelas agressões aos jornalistas, parlamentares e servidores, pelo desligamento do sinal da

TV Câmara e pelo cerceamento do trabalho desses profissionais.



Com essas atitudes violentas e autoritárias, Hugo Motta perde todas as condições políticas de continuar presidindo a Câmara dos Deputados.



Esse foi o mais grave atentado à liberdade de imprensa, exatamente na Casa que deveria ser a defensora da democracia.



A ABI também se solidariza com os profissionais agredidos, bem como com os parlamentares, especialmente o deputado Glauber Braga, e servidores.



Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2025



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA"