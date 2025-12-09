ºC   ºC
Terça, 09 de Dezembro de 2025

Jornal do Brasil

Truculência de Hugo Motta no comando da Câmara, nesta tarde, repercute nas redes sociais

Para começar, o presidente do parlamento, em flagrante desrespeito ao Poder Judiciário, anunciou que de afogadilho iria votar a redução das penas dos golpistas do 8/1, incluindo a de Bolsonaro. Depois disso, mandou a polícia legislativa retirar à força o deputado Glauber Braga, que protestava sentado na cadeira da presidência. O mesmo que o Motta NÃO FEZ quando parlamentares de direita tomaram a mesa diretora em protesto em favor da anistia. Antes de mandar a polícia agir, porém, Motta mandou expulsar os jornalistas do plenário. As redes sociais andam reagindo majoritariamente contra ele. Veja

Publicado em 09/12/2025 às 20:22

Alterado em 09/12/2025 às 21:50

"Hugo Motta minúsculo". Presidente da Câmara é alvo de diversos memes Foto: reprodução/Twitter de Ricardo Noblat

Sem contar o fato de que, no Senado, o presidente Alcolumbre encontrou forte reação do senador Otto Alencar, presidente da CCJ, quando disse que o projeto da redução de pena, ao chegar da Câmara, será logo levado a plenário para votação, sem passar pela comissão. Veja o vídeo no final da página.

 



















Nota da ABI em repúdio à agressão a jornalistas

"ABI REPUDIA AGRESSÃO A JORNALISTAS E PARLAMENTARES E O DESLIGAMENTO DO SINAL DA TV CÂMARA

A Câmara dos Deputados viveu, nessa terça-feira (9), cenas nunca vistas, nem nos piores tempos da ditadura militar.

Por determinação do presidente Hugo Motta, a Polícia Legislativa retirou com violência da Mesa da Câmara, o deputado Glauber Braga, que protestava contra a cassação de seu mandato. Mais grave do que
isso, desligou o sinal da TV Câmara e expulsou, também com violência, os jornalistas do plenário.

A Associação Brasileira de Imprensa, que nos seus 117 anos de existência sempre lutou em defesa da democracia, da liberdade de imprensa e dos direitos humanos, repudia com veemência o cerceamento ao trabalho da imprensa, num atentado à liberdade de imprensa e ao direito de informação da população brasileira, bem como as agressões físicas a profissionais da imprensa e a parlamentares.

Mais do que isso, exige explicações do presidente da Câmara, Hugo Motta, e a sua responsabilização direta pelas agressões aos jornalistas, parlamentares e servidores, pelo desligamento do sinal da
TV Câmara e pelo cerceamento do trabalho desses profissionais.

Com essas atitudes violentas e autoritárias, Hugo Motta perde todas as condições políticas de continuar presidindo a Câmara dos Deputados.

Esse foi o mais grave atentado à liberdade de imprensa, exatamente na Casa que deveria ser a defensora da democracia.

A ABI também se solidariza com os profissionais agredidos, bem como com os parlamentares, especialmente o deputado Glauber Braga, e servidores.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2025

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA"

 

 

