Ana Tereza Basílio cotada para receber o 'prêmio' de persona non grata do Rio em 2025

Trata-se da presidente da OAB RJ. Veja por quê

Publicado em 03/12/2025 às 13:29

Alterado em 03/12/2025 às 14:47

Afora o isolamento interno na própria Ordem, com o ódio de centenas de ex-funcionários demitidos, além de diletos assessores pedindo rescisão contratual pelo choque com a forma ferrenha de administração empreendida na casa dos advogados com a chegada, agora chega a notícia de que, por ordem da doutora Basílio, a OAB RJ está processando advogados que se posicionam em defesa dos servidores desligados.

Pela primeira vez na história da instituição, a OAB RJ processa advogado por apoiar o manifesto escrito pelo movimento dos trabalhadores demitidos arbitrariamente. A manifestação a favor dos trabalhadores se deu através de vídeos postados no Instagram.



Trata-se de censura que retirou do ar vídeos inteiros que continham apenas críticas à política administrativa da atual gestão. Como foi noticiado pelo JORNAL DO BRASIL, a situação de ilegalidade das demissões vem sendo reconhecida em várias decisões judiciais de processos individuais de ex-funcionários contra a OABRJ.



A instituição pediu ao judiciário que o advogado retirasse vídeos “ofensivos” à OAB RJ, o que representa sério ataque ao direito à liberdade de expressão, garantia constitucional pilar da democracia brasileira.



A presidente da Ordem, que é partidária do bolsonarismo, pleiteia a condenação do colega em 10 mil reais.



Agora, leia essa história esdrúxula contada pelo coleguinha Ancelmo Góis, de 'O Globo'

'Jornalista é intimado a comparecer à 5ª DP para explicar o que fazia na sede da OAB-RJ'

"Veja esta história, sem pé nem cabeça, que está ocorrendo com o jornalista Luis Erlanger, 70 anos, que já chefiou algumas redações como O Globo e a TV Globo.



Em abril passado, o coleguinha esteve na sede da OAB-RJ para fazer um video mostrando a mesa da secretária Lyda Monteiro da Silva Lyda, morta num atentado em agosto de 1980, praticado por um grupo de extrema direita durante a ditadura militar.



Erlanger, que foi um dos primeiros repórteres a chegar à OAB no dia do atentado, queria fazer, hoje, um registro para o seu canal no YouTube.

O móvel não estava mais na entrada, onde ficava. Ele identificou-se na recepção, ninguém soube informar o paradeiro. Na verdade, a mesa encontra-se em exposição na OAB nacional, em Brasília.



Pois bem. Praticamente meio ano depois, o jornalista acaba de ser intimado a comparecer à 5ª DP para responder num inquérito policial sobre o que fazia por lá. Parece surreal. E é."