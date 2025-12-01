Michelle Bolsonaro é cobrada por bolsonaristas ao aparecer muito 'feliz' em vídeo na internet, mesmo com o marido preso

...

Publicado em 01/12/2025 às 07:07

Alterado em 01/12/2025 às 08:50

Por Henrique Rodrigues - Um vídeo banal. Sim, uma gravação que, quando feita, certamente não tinha a menor vocação para repercutir tanto e gerar tanta discussão. Feito neste fim de semana, o registro mostra Michelle Bolsonaro, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), o senador Eduardo Girão (PL-CE) e outros extremistas políticos na pista de um aeroporto do Ceará, ainda próximos ao avião. Naquele estado nordestino, o PL Mulher, comandado pela ex-primeira-dama, realizaria neste domingo (30) mais um de seus repetitivos eventos políticos.

Em meio à mensagem sem conteúdo e caricata, como se fosse jovens saindo de férias, uma coisa chama a atenção: a felicidade indisfarçável e esfuziante de Michelle. Sorridente, fazendo caras e bocas, ela parece empolgadíssima com a viagem. Normal, felicidade pura. Só que há um problema.

Há pouco mais de uma semana, a esposa do ex-presidente golpista vem se esforçando para mostrar-se triste e desesperada, afinal, seu marido está preso na Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde cumprirá a pena de 27 anos e três meses recebida da Primeira Turma do STF, por ter liderado um fracassado golpe de Estado.

Como era de se esperar, os comentários dos internautas foram ácidos. Veja alguns:

“Olha, essa mulher tá FELIZ e não é pouco, viu?! hahahahaha”

“Está livre do coiso”

“Se livrou de um encosto”

“Michelle vendo o pôr do sol e o Bolsonaro vendo o sol nascer quadrado kkk”

“Todos felizes voando em jatinho, provavelmente com dinheiro público”

“E quem não esta feliz? Kkkkkkkkkkkk Todos ai bem felizes. Ela mais feliz ainda, livre, leve e solta”

“Nem eles estão mais ligando para o bolsonaro. Querem saber apenas de promover o PL”

“Achei que ela iria estar em vigília em frente à PF”