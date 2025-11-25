Generais Heleno e Paulo Sérgio, condenados por golpe de Estado, são presos no Comando Militar de Brasília. Bolsonaro permanecerá na PF

...

Publicado em 25/11/2025 às 15:16

Alterado em 25/11/2025 às 16:09

Acabou a marra: se gritar 'lá vem Xandão', não fica um... Foto: Marcos Correa/PR

Transitada em julgada a sentença que condenou a turma de Bolsonaro por tentativa de gole, eis que o ministro Alexandre de Moraes não perdeu tempo e decretou, nesta terça-feira (25), as prisões de todos, bem como a manutenção daquelas já definidas, como a do ex-presidente.

Os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira foram levados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília (DF). O brigadeiro Garnier, da Marinha, vai para a Vila Militar do Rio de Janeiro. Ramagem, o fugitivo, terá agora a cola do FBI no calcanhar.

Detalhe importantes: todos os militares poderão perder suas patentes em julgamento no Tribunal Superior Militar, como determinou o ministro do STF.

Os militares, ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro, foram classificados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como núcleo principal da trama golpista. A prisão dos generais ocorre após se esgotarem os recursos das defesas dos condenados.



Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foi condenado a 21 anos de prisão. Paulo Sérgio, por sua vez, pegou uma pena um pouco menor, de 19 anos.



Ambos foram considerados culpados pelas acusações de dano qualificado pela violência, deterioração de patrimônio tombado, grave ameaça contra patrimônio da União, organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, além de golpe de Estado.

Nesta terça-feira, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes declarou o trânsito em julgado da ação penal que condenou a turma toda. Não cabe mais recurso. (com Sputnik Brasil)