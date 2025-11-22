ºC   ºC
Sábado, 22 de Novembro de 2025

Em matéria de conforto, Bolsonaro nao terá do que reclamar 'dentro das quatro linhas' da 'cela' na PF

Publicado em 22/11/2025 às 12:47

Alterado em 22/11/2025 às 12:47

Em matéria de bem-estar, Bolsonaro não terá do que achar ruim Foto: reprodução de vídeo

O ex-presidente ficará trancado em um quadrado de concreto com 12 metros, televisão, ar-condicionado, frigobar, cama de solteiro e uma janela que não dá para a rua, mas para uma área de 'respiração' do prédio da Polícia Federal, em Brasília.

